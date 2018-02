La mappa della produzione alla Milano Digital Week

Dal 15 al 18 marzo si terrà la prima Milano Digital Week.

Milano apre così una finestra sulla trasformazione digitale che sta cambiando il modo di vivere la città, dando un’opportunità di riflessione e confronto a cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca.

Saranno dunque quattro giorni dedicati alla trasformazione digitale di Milano che coinvolgeranno tutti i fronti dell'innovazione: scuole superiori, università, accademie, centri di ricerca e società di servizi che definiranno una mappa della conoscenza e del tessuto produttivo lombardo.

Anche la manifattura, nelle sue forme più avanzate e in quelle in via di trasformazione, sarà coinvolta non solo a Milano ma in tutta la Lombardia.

Senaf e Tecniche Nuove, oltre all’edizione 2018 dell’Osservatorio sulla manifattura lombarda, invitano tutte le aziende lombarde a partecipare alla speciale call che serve a mettere il proprio tassello nella mappa delle aree di produzione più dense e innovative di tutta Europa.

La mappa sarà continuamente aggiornata fino a essere completa e in grado di essere utilizzata anche come una vetrina commerciale B2B e B2C entro il 2020.

La partecipazione permetterà, già da quest’anno, di essere all'interno di un sistema di divulgazione che veicolerà i tanti contenuti della trasformazione digitale e di competenze di Milano e, solo per quanto riguarda la manifattura, anche dell’area lombarda.