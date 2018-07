Manutenzione predittiva e intelligente con i sistemi isense

Con la famiglia isense igus aumenta l'affidabilità degli impianti grazie alla manutenzione predittiva. Una soluzione che consente di programmare gli interventi di manutenzione evitando fermi macchina non previsti.

I sensori intelligenti permettono di controllare in modo continuo i sistemi igus. Dalla catena portacavi al cavo per posa mobile e dalla guida lineare autolubrificante fino al cuscinetto per tavole girevoli esente da manutenzione.

È inoltre possibile utilizzare i dati acquisiti in modo differente, in base alle esigenze di ogni singolo cliente. Per integrare in modo ottimale i dati dei vari sensori nel modello di manutenzione, igus propone quattro sistemi diversi.

L’arresto automatico dell'impianto, la visualizzazione online dello stato dei sistemi per catene portacavi, l’ordinazione automatica di parti di ricambio, la notifica di manutenzione direttamente sullo smartphone, sono tutte funzioni che aumentano la sicurezza dell'impianto e facilitano la manutenzione.

I sistemi isense igus

Il sistema isense stand alone è pensato per le aziende che intendono, in particolare, evitare interruzioni impreviste nei cicli produttivi. Risulta facile da integrare all'impianto ed economico. I sensori presenti sulle catene portacavi e sui cavi permettono anche di registrare valori relativi ad accelerazione, temperatura e usura.

Con questa soluzione, è possibile scegliere di fermare l'impianto direttamente con un semplice contatto ON/OFF. Oppure, tramite l'elaborazione da parte di un'interfaccia del CNC del cliente.

Il sistema isense offline è invece particolarmente indicato quando, in un impianto complesso, i manutentori devono controllare numerose catene portacavi, cavi e cuscinetti. Un esempio è la nuova catena roller P4.1, per corse lunghe, con sensore di usura isense integrato.

Per questo sistema è richiesta la disponibilità di un PC industriale su cui vengono visualizzate le notifiche. Non è invece necessaria la connessione a Internet. In questa variante semplice, le misurazioni e i calcoli della durata d'esercizio sono statici e invariabili.

Con l'accesso alle potenzialità dell'Intranet e di Internet, si possono disporre di molte ulteriori funzioni. Il sistema di integrazione isense offre tanti vantaggi in termini di manutenzione predittiva. In base ad alcuni standard, i dati del modulo icom vengono collegati all'ambiente software e all'Intranet aziendale. Vengono così messi a disposizione degli amministratori e dei responsabili di produzione.

Se, per esempio, viene configurata una visualizzazione della produzione lungo l'intero processo produttivo, un clic nell'applicazione permette di controllare lo stato di funzionamento dei diversi componenti igus. E se un sensore rileva un guasto o un'usura particolare, il sistema permette di visualizzarlo istantaneamente. L'ordinazione delle parti di ricambio si può attivare immediatamente tramite il sistema ERP collegato.

L'intelligenza artificiale

Il sistema isense online permette di pianificare in modo ottimale il lavoro dei team di manutenzione. Questo si basa sui dati del laboratorio di prova più grande del mondo nel ns. settore. Un laboratorio da 2.750 metri quadrati, per sistemi motion plastic. Solo qui ogni anno vengono effettuati oltre 10 miliardi di cicli di prova per catene portacavi.

È grazie ai sistemi di intelligenza artificiale e algoritmi di machine learning che il sistema isense online si perfeziona continuamente. Perché, ogni giorno, confronta i suggerimenti relativi alla durata d'esercizio con i risultati derivanti dall'analisi dei dati di impiego. Risultati sempre più precisi, in condizioni di reale funzionamento.

Di norma il periodo di tempo tra una manutenzione e l'altra si allunga. A lungo termine ciò consente non solo di risparmiare sui notevoli costi. Ma anche di facilitare il lavoro dei capiturno, delle squadre di manutenzione e del personale di magazzino.

Grazie a isense online e al collegamento al CRM igus, è possibile prevedere in modo esatto gli interventi di manutenzione. Gli addetti vengono avvisati in anticipo tramite e-mail o SMS, che i componenti sono prossimi all'usura. Oppure, che le prestazioni delle catene portacavi stanno peggiorando e che devono essere sostituite.

