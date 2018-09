Come Manolo Blahnik sta crescendo con il Plm

Il brand di calzature Manolo Blahnik ha aumentato produttività ed efficienza dopo aver implementato il Plm, Product Lifecycle Management di Centric Software.

Con quasi 50 anni di carriera, Manolo Blahnik è uno dei designer di calzature più conosciuti al mondo. Ma Blahnik è un artigiano encora oggi, a ogni stagione si reca negli stabilimenti di Milano per alcune settimane per curare personalmente ogni collezione. Tutte le scarpe create si basano su schizzi da lui realizzati che vengono trasformati in prototipi negli stabilimenti.

Insieme a una linea principale donna, che comprende borse da sera e da giorno, il marchio ha anche una linea uomo.

Manolo Blahnik ha 318 punti vendita in 40 paesi nel mondo con 14 negozi indipendenti e la piattaforma di e-commerce.

La scelta del Plm

Come spiega Bruno Oghittu, Digital Director presso Manolo Blahnik, il team è cresciuto molto in breve tempo. "Volevamo una soluzione PLM che si integrasse perfettamente con il nostro software di contabilità, il sistema PIM, piattaforma di gestione delle scorte di magazzino e il sistema degli ordini all'ingrosso. Il sistema PLM avrebbe anche dovuto automatizzare i processi, ridurre i doppi inserimenti di dati e condividere in modo efficiente le informazioni con i fornitori".

Nel 2016 Manolo Blahnik ha scelto Centric come partner per il Plm e implementato i moduli principali della piattaforma Plm Centric 8.

Il brand ha optato per un'implementazione back-to-front, iniziando dalla produzione e dal portale fornitori prima di affrontare la progettazione e lo sviluppo del prodotto.

Il team di Centric ha adattato l'implementazione alle necessità, spiega Oghittu, creando alcuni tool specifici. Gli stabilimenti ora possono accedere al portale fornitori del Plm, vedere i loro ordini di acquisto e aprire un link che genera automaticamente un report con etichette con codice a barre, stampabili, relative a un determinato ordine.

La funzione automatizzata permette un risparmio di tempo e rende più accurata l'evasione degli ordini. Durante il primo anno di operatività del sistema, Centric ci ha anche aiutato a razionalizzare lo schema colori e a passare a una libreria basata sul sistema Pantone.

Dopo diciotto mesi, grazie a Centric Plm, l'azienda ha ridotto l'inserimento manuale di dati, la duplicazione e gli errori ad essa correlati, ha migliorato la collaborazione con i fornitori e ha sviluppato un processo più efficace per gestire i dati di prodotto.

"Non dobbiamo più inserire gli stessi dati in modi diversi in molti sistemi differenti - spiega Oghittu -. Inseriamo i dati una sola volta nel PLM e attraverso il PLM le informazioni vengono condivise dove necessario. Centric Plm ha collegato tutte le diverse tecnologie che utilizziamo, dal design al retail, portando a compimento una trasformazione digitale di tutte le nostre operazioni".