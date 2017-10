MacOS Server 5.4 disponibile per High Sierra

Il nuovo macOS Server offre componenti software per il lavoro di gruppo e la comunicazione in un’azienda, un istituto o un’organizzazione. Viene distribuito da Apple come software aggiuntivo del proprio sistema operativo desktop.

Ecco quindi che, a seguito del rilascio dell’ultima versione del sistema operativo macOS High Sierra, arriva anche la nuova versione di macOS Server.

Si tratta di un’applicazione disponibile su Mac App Store che va aggiunto a macOS “standard” e trasforma il Mac in un server.

Un server in stile Apple, facile da installare e da gestire. Non per questo però povero in fatto di potenza e funzionalità.

E soprattutto progettato per funzionare in perfetta simbiosi con macOS e iOS. Un server per tutti o, come si usava dire un tempo, “per il resto di noi”, e che Apple indica adatto per piccoli uffici e aziende, scuole, sviluppatori e reti domestiche. Offerto tra l’altro a un prezzo interessante e concorrenziale: 21,99 euro.

macOS Server 5.4 è la nuova versione, disponibile ora su Mac App Store. È un’applicazione aggiuntiva, per cui richiede un Mac con High Sierra. Molte delle novità della versione 5.4 rispecchiano naturalmente i recenti aggiornamenti di Mac, iPad e iPhone a High Sierra e iOS 11, e naturalmente possono esserci funzioni specifiche che hanno requisiti aggiuntivi.

Tra le novità dunque il supporto per i volumi APFS, il server Xcode integrato in Xcode, opzioni avanzate di condivisione integrate direttamente, nuove opzioni nel Gestore profilo. macOS Server 5.4 apporta inoltre una serie di novità collegate ai recenti aggiornamenti rilasciati da Apple: iOS 11, macOS 10.13 e tvOS 11.

