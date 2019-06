Al keynote della WWDC 2019 Apple aveva offerto un’anteprima di quelli che sono ora diventati i tre sistemi operativi principali del suo ecosistema: macOS Catalina, per i computer Mac, iOS 13, che ora si focalizza sull’iPhone, e il nuovissimo iPadOS, progettato in modo specifico ed esclusivo per il tablet di Cupertino.

Alla conferenza annuale per gli sviluppatori la società aveva iniziato a distribuire le beta, disponibili inizialmente solo per gli iscritti all’Apple Developer Program. Ora Apple ha rilasciato le beta pubbliche dei tre sistemi operativi, che consentono a chiunque di provare macOS Catalina, iOS 13 e iPadOS sui propri dispositivi. Con alcune limitazioni, tuttavia, e qualche suggerimento alla prudenza.

Innanzitutto, per provare le nuove release di iOS, macOS e iPadOS è necessario iscriversi all’Apple Beta Software Program, il programma allestito dall’azienda allo scopo di perfezionare il software Apple prima del rilascio generale, facendone testare le versioni beta agli utenti che lo desiderano e raccogliendo il loro feedback.

All’Apple Beta Software Program ci si iscrive collegandosi a questo link, autenticandosi con il proprio ID Apple e accettando l’Apple Beta Software Program Agreement che regola le condizioni del programma.

C’è chiaramente da tenere presente che le versioni beta dei sistemi operativi, trattandosi di software pre-release che non ha ancora concluso il loro ciclo di sviluppo e che ancora non sono stati distribuiti da Apple sui canali aperti a tutti, potrebbe contenere errori o bug e potrebbero non funzionare bene o come ci si aspetterebbe.

Apple avverte pertanto di installare le beta solo su dispositivi non di produzione, che non sono importanti e su cui non ci si deve fare affidamento per le proprie attività, aziendali o private che siano. Inoltre, è opportuno assicurarsi di eseguire il backup del dispositivo, prima di installare una release beta.

In ogni caso, sul sito dell’Apple Beta Software Program ci sono consigli, suggerimenti e una pagina di FAQ con tutte le risposte ai dubbi: è opportuno consultarli se si è interessati alle anteprime dei software.

Al momento, oltre che di iOS 13, iPadOS e macOS Catalina, è disponibile anche la beta di tvOS 13, il sistema operativo di Apple TV.