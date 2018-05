Machine learning, Oracle acquista DataScience.com

Oracle ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per l'acquisizione di DataScience.com, la cui piattaforma centralizza strumenti, progetti e infrastrutture per la scienza dei dati in un'area di lavoro completamente gestita.

I team di Data Science utilizzano la piattaforma per organizzare il lavoro, accedere ai dati e alle risorse di calcolo ed eseguire flussi di lavoro di sviluppo del modello end-to-end.

Le aziende utilizzano la piattaforma DataScience.com per migliorare la produttività, ridurre i costi operativi e implementare soluzioni di machione learning più veloci per alimentare le loro trasformazioni digitali.

DataScience.com consente agli scienziati dei dati di fornire le informazioni che cambiano il business e si aspettano in minor tempo con l'accesso self-service a strumenti open source, dati e risorse informatiche, migliorando allo stesso tempo la capacità dei team It di supportare tale lavoro.

Oracle integra le funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning attraverso le proprie soluzioni software as a service (SaaS) e platform as a service (PaaS), compresi big data, analisi e operazioni di sicurezza, per consentire trasformazioni digitali.

Insieme, Oracle e DataScience.com forniranno ai clienti un'unica piattaforma per la scienza dei dati che sfrutta Oracle Cloud Infrastructure e la gamma di offerte integrate SaaS e PaaS di Oracle per aiutarli a realizzare il pieno potenziale dell'apprendimento automatico.

La data science richiede una piattaforma completa per semplificare le operazioni e fornire valore su larga scala, spiega Ian Swanson, Ceo di DataScience.com: "Con DataScience.com, i clienti sfruttano una piattaforma robusta e facile da usare che rimuove gli ostacoli alla distribuzione di modelli di machine learning di valore nella produzione".

Le aziende stanno esplorando la data science e l'apprendimento automatico come un modo fondamentale per sviluppare proattivamente un vantaggio competitivo, ma la mancanza di strumenti completi e funzionalità di apprendimento automatico integrate può far fallire questi progetti, ha detto Amit Zavery, Executive Vice President di Oracle Piattaforma cloud di Oracle: "con la combinazione di Oracle e DataScience.com saranno in grado di sfruttare un'unica piattaforma di scienza dei dati per sfruttare in modo più efficace il machine learning e i big data per l'analisi predittiva e i risultati aziendali migliorati".