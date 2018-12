Apple ha rilasciato una serie di aggiornamenti software per tutte le piattaforme: Mac, iPhone e iPad, Apple TV.

Per quanto riguarda i computer Mac, Apple ha rilasciato l’aggiornamento del software di sistema macOS Mojave 10.14.2. L’update migliora stabilità, compatibilità e sicurezza del Mac, è pertanto consigliato a tutti gli utenti.

Poche le note che accompagnano la release. Apple cita l’aggiunta del supporto per la funzione RTT (Real-Time Text) durante le chiamate Wi-Fi. Nonché la risoluzione di un problema che potrebbe impedire a iTunes di riprodurre contenuti multimediali su altoparlanti AirPlay di terze parti.

Come di consueto, l’update software introduce anche gli aggiornamenti di sicurezza, con una serie di fix a vulnerabilità scoperte nel frattempo. Gli aggiornamenti di sicurezza sono disponibili anche per le versioni precedenti dell’OS, con Security Update 2018-003 High Sierra e Security Update 2018-006 Sierra. E ve ne sono anche nell’ultima release del browser, Safari 12.0.2.

iPhone e iPad

Per quanto riguarda iPhone e iPad, arriva iOS 12.1.1, che include nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di errori.

Le seguenti sono le indicazioni incluse da Apple nelle note di rilascio di iOS 12.1.1.

Consente di vedere un'anteprima delle notifiche con un tocco aptico su iPhone XR.

Introduce la Dual SIM con eSIM, per i nuovi gestori supportati su iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max.

Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore con un solo tocco durante una chiamata FaceTime.

Consente di acquisire Live Photo durante le chiamate FaceTime con un'altra persona.

Introduce la funzionalità RTT (Real-time text) durante le chiamate Wi-Fi su iPad e iPod touch.

Introduce miglioramenti della stabilità di Dettatura e VoiceOver.

Vi sono poi correzioni di errori.

Risolve un problema per cui Face ID poteva risultare momentaneamente non disponibile.

Risolve un problema che impediva ad alcuni utenti di scaricare i messaggi della segreteria visiva.

Risolve un problema in Messaggi che impediva la visualizzazione dei suggerimenti predittivi con la tastiera cinese o giapponese.

Risolve un problema che impediva il caricamento su iCloud delle registrazioni dei memo vocali.

Risolve un problema che impediva l'aggiornamento automatico dei fusi orari.

HomePod, Apple TV e applicazioni Windows

L’aggiornamento iOS 12.1.1 include, inoltre, nuove funzionalità e correzioni di errori per HomePod.

Supporto in Cina continentale e Hong Kong.

I LED di HomePod si illuminano durante le chiamate FaceTime di gruppo.

Sempre in ambito iOS, Apple ha rilasciato anche Shortcuts 2.1.2 for iOS. Apple TV 4K e Apple TV (4a generazione) vengono invece aggiornate con tvOS 12.1.1.

Due novità anche per l’ambiente Windows, con iTunes 12.9.2 per Windows e iCloud for Windows 7.9. Entrambi con correzioni di errori e aggiornamenti di sicurezza.