Lyra Trio è un elegante sistema Wi-Fi mesh multi-hub dual-band targato Asus. Questo modello è andato ad aggiungersi alla famiglia di sistemi Wi-Fi Lyra di Asus. Tra questi, troviamo il modello denominato semplicemente Lyra, un sistema Wi Fi tri-band AC2200. E anche il Lyra Mini, modello dual-band AC1300.

Il modello Lyra Trio è dual-band AC1750. Il design originale ha non solo una motivazione estetica, ma soprattutto funzionale. La configurazione dell’antenna a piramide, infatti, produce il vantaggio di ridurre le interferenze. E non solo: ha anche il vantaggio di trasmettere il segnale Wi-Fi in orizzontale e verticale. Ciò si traduce in una migliore ricezione, e performance, in abitazioni e uffici a più piani.

Lyra Trio, un tris per il Wi-Fi

Lyra Trio integra la tecnologia MIMO 3x3 per una migliore gestione di stream multipli. Anche quando c’è traffico simultaneo da più device, la connessione rimane affidabile e veloce. Per una copertura totale, il sistema si basa sugli hub multipli. I singoli hub si connettono anche l’un l’altro, per ottenere la migliore copertura in ogni zona. Inoltre il sistema connette automaticamente gli utenti al miglior segnale possibile ovunque si trovino. Il kit Lyra Trio con tre hub serve per coprire fino a circa 500 metri quadrati. Sono poi disponibili anche i kit da due e un hub, che chiaramente garantiscono coperture inferiori. Gli hub possono essere connessi tra loro anche via Ethernet, se gli ambienti sono cablati. In questo modo la rete Wi-Fi diventa ancora più stabile e affidabile.

L'app Asus Lyra, disponibile per iOS e Android, consente l'installazione senza computer, la gestione della rete e la diagnostica. L’app avvisa anche, automaticamente, l'amministratore di rete in caso di problemi. Sempre mediante l’app è possibile impostare delle restrizioni di tempo all’uso di Internet, ad esempio per gli utenti più giovani. È inoltre possibile creare una rete ospiti dedicata, con identificativo e password propri, per garantire la privacy della rete privata. Lyra Trio include poi la soluzione di sicurezza della rete basata su cloud AiProtection Powered by Trend Micro. Questa prevede il blocco di siti malevoli, il rilevamento di device infetti, i controlli parentali e altro.

Lyra Trio funziona con Amazon Alexa, quindi è possibile l’integrazione in una smart home con un device Alexa. Al CES di quest’anno Asus aveva presentato anche il dispositivo Lyra Voice, che però è ancora indicato come “Coming Soon”. Come suggerisce il nome, è un apparecchio 2-in-1 che integra sistema Wi-Fi mesh e assistente vocale. Lyra Voice è infatti uno speaker stereo con microfono integrato e supporto per il controllo vocale di Amazon Alexa. Allo stesso tempo, fa parte della famiglia Wi-Fi mesh Lyra. È infatti anche un device tri-band AC2200 in grado di comunicare con gli altri hub Lyra connessi.