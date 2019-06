Lutech prende Enigen e potenzia il business Salesforce

Il Gruppo Lutech ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Enigen, Platinum Partner di Salesforce e unico centro autorizzato di formazione certificata in Italia.

Enigen fa servizi di consulenza business e interviene digitalizzando i processi di business, creando soluzioni tecnologiche personalizzate, supportando l’acquisizione di know-how nelle aziende clienti e il processo di change management.

Con un team di 75 persone tra Torino, Milano, Roma e Napoli e con 120 progetti Salesforce all’attivo, Enigen guida le aziende nel percorso di adozione di Salesforce.com, con competenze di consulenza, system integration, training & governance.

Il mercato della consulenza Salesforce in Italia è oggi in una fase di consolidamento.

Lo sottolinea Gianluigi Sorrentino, Digital Customer Engagement Practice Leader del Gruppo Lutech che spiega che "unendo la forza di due Platinum Partner come TEN e Enigen, ci posizioniamo sul mercato con una practice di 235 specialisti con 250 certificazioni Salesforce e un Training Center specializzato, unica struttura italiana accreditata dal vendor, che ha erogato in questi anni oltre 100 corsi a clienti e partner”.

Ecco perché per Tullio Pirovano, Ceo del Gruppo Lutech, “l’acquisizione ci posiziona come leader in Italia nella consulenza, implementazione e formazione nei progetti basati su Salesforce oltre a consolidare il portafoglio di soluzioni della Practice dedicata al Digital Customer Engagement".

Paolo Cordero, Sales Director & Cofounder di Enigen conferma la focalizzazione e leadership sul mercato della media azienda.