Lutech acquisisce ICTeam

Lutech Group ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di ICTeam.

Presente sul mercato dal 1999 presente, con tre divisioni (Sviluppo Software & System Integration, System & Cloud Services, Loyalty & Direct Marketing) ICTeam ha oltre 130 professionisti, presenti nella sede di Grassobbio e nella filiale romana, che supportano a livello nazionale grandi clienti nel mondo Telco&Media Energy e Finance.

Lutech è integratore di sistemi e provider di soluzioni IT, che progetta e realizza con tecnologie innovative la trasformazione digitale nel settore pubblico e privato

Con l’ingresso di ICTeam nel gruppo, Lutech rafforza le proprie competenze su disegno, implementazione e gestione di architetture data base, sistemi di data warehouse, soluzioni in ambito Big Data e tool di business intelligence.

Per il ceo di Lutech, Tullio Pirovano, "Il patrimonio di know how, le referenze e le capacità di innovazione di ICTeam permettono a Lutech Group di posizionarsi in modo unico e distintivo in settori ad alto potenziale di crescita come i Big Data e l’ottimizzazione delle performance su sistemi mission critical”.

ICTeam è un integratore di sistemi fondato nel 1999 specializzato in gestione dati e che opera anche nella realizzazione e gestione di soluzioni e architetture IT, nei servizi cloud e nella consulenza e realizzazione di programmi di loyalty

Franco Renne e Roberto Gualini manterranno la carica di Ammistratore Delegato di ICTeam Spa e nel consiglio di amministrazione entreranno Tullio Pirovano come Presidente, insieme a Fabiana Valentinotti e Alberto Roseo in qualità di consiglieri.