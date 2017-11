La stampa laser monocromatica diventa silenziosa

50 dB è il valore soglia richiesto per un ufficio silenzioso secondo il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti e la nuova gamma laser monocromatica Brother L2000 si attesta al di sotto di tale soglia.

Alla silenziosità di stampa si affiancano prestazioni, affidabilità, velocità di stampa fino a 34 pagine al minuto, un cassetto carta da 250 fogli e un alimentatore automatico dei documenti da 50 fogli, in grado di ottimizzare la copia e la scansione.

Su tutti i modelli è disponibile la stampa fronte/retro automatica e il dispositivo MFC-L2750DW offre anche la scansione automatica in fronte/retro.

Progettate per essere installate e pronte per l’uso in pochi minuti, i nuovi modelli della gamma Brother L2000 sono indirizzate a studi, piccoli uffici e ambienti domestici.

Per le diverse esigenze di business, sono presenti numerose opzioni di gestione dei volumi della carta sia dal vassoio standard da 250 fogli che dall'alimentazione manuale singola. Anche per quanto riguarda l’uscita carta, le stampanti possono gestire una capacità elevata fino a 150 fogli e le multifunzione 120 fogli.

Per supportare l’esigenza di flessibilità, tutte le macchine con connessione di rete e Wi-Fi offrono la stampa e la scansione da mobile grazie alla compatibilità con l'applicazione iPrint & Scan di Brother, Apple AirPrint e Google Cloud Print.

Il modello di punta MFC-L2750DW dispone, inoltre, della tecnologia Near Field Communication (NFC) per stampare da smartphone o tablet semplicemente tenendo il dispositivo vicino alla stampante. In più, tramite la tecnologia Web Connect di Brother, gli utenti che scelgono i dispositivi MFC-L2730DW e MFC-L2750DW possono eseguire scansione e stampa direttamente dai servizi cloud come OneNote, OneDrive, Evernote, Dropbox, Box e Google Drive.

I costi di stampa sono ridotti: la gamma supporta i toner standard di Brother che offrono una resa di 1.200 pagine e i toner ad alta capacità di Brother che consentono di stampare fino a 3.000 pagine.

In termini di sicurezza tutti i documenti sono al sicuro grazie al monitoraggio degli utenti e alle funzionalità di sicurezza avanzate disponibili sui modelli MFC-L2730DW e MFC-L2750DW. È infatti possibile consentire l'accesso alle funzionalità della stampante ai soli utenti autorizzati tramite PIN e assegnare specifiche funzionalità a ciascun utente. Linguaggi e protocolli sono criptati, per proteggere le informazioni in stampa e scansione.