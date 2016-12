Lombardia, 4 milioni di euro per sostenere le Mpmi nell’export

Dal 10 gennaio 2017 sarà possibile presentare domanda per il Bando della Regione Lombardia Export Business Manager - Imprese che concede contributi a fondo perduto alle Mpmi e alle reti d’impresa per la realizzazione di progetti di promozione dell’export.

Con questa iniziativa, che mette in campo, 4 milioni di euro, la Regione intende sostenere l’adozione di nuovi modelli di business per la promozione dell’export da parte delle Mpmie reti d’imprese promuovendo la realizzazione di progetti articolati per sviluppare e consolidare il business nei mercati target.

Il contributo a fondo perduto di importo fisso pari a 8.000 euro a fronte di una spesa ammissibile di almeno 13.000,00 euro per l’acquisizione di servizi per la promozione dell’export erogati da Export Business Manager.

A fronte invece di una spesa aggiuntiva ammissibile di almeno 5.000 euro per l’acquisizione di servizi di promozione e/o per la partecipazione a fiere internazionali in Italia o all’estero, sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo a fondo perduto di importo fisso di 2.000 euro. Sono ammissibili all'iniziativa gli interventi per servizi di consulenza, tramite affiancamento di Export Business Manager incluso nell'elenco predisposto da Regione Lombardia, di promozione dell'impresa sui mercati esteri e la partecipazione a fiere virtuali e per la partecipazione a fiere internazionali in Italia o all'estero.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo regionale SiAge

www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 15.00 del giorno 10 gennaio 2017.