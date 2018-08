Logoist 3 è un’applicazione macOS che consente di creare da semplici loghi a elaborate grafiche vettoriali. È adatta a illustratori esperti così come a chi è alle prime armi e ha necessità di creare un artwork.

Dopo l’importante major release Logoist 3, è arrivato anche il primo update dell’ultima generazione dell’app. La versione 3.1, che nel frattempo ha ricevuto l’update 3.1.1 per bug fix, introduce miglioramenti e nuove funzionalità.

E non solo questo: lo sviluppatore ha anche attivato un’offerta di lancio della nuova versione, sull’App Store. Fino al 12 agosto Logoist 3 è infatti disponibile con il 50% di sconto. Sul sito dello sviluppatore Synium Software è anche disponibile una versione demo gratuita. Questa è utile se si desidera provare il software prima dell’acquisto.

Loghi in semplicità, con Logoist 3.1

Una nuova funzione di Logoist 3.1 è denominata 1-2-3 Logo. Basta inserire il nome, le iniziali o lo slogan e l’app presenta decine di suggerimenti. Questi possono poi essere adattati e riallineati a piacimento.

Ogni idea proposta in automatico dall’app può essere modificata liberamente in base ai nostri gusti. Ad esempio è possibile sostituire lettere con simboli, aggiungere effetti e modificare gli schemi di colori.

E utilizzare tutti gli strumenti di Logoist per rifinire ulteriormente il logo. C’è comunque la comodità di avere a disposizione una base di partenza con solo pochi clic. È una sorta di sorgente d’ispirazione che non si prosciuga mai.

Sono nuove anche le maschere di immagini intelligenti per ritagliare oggetti da una foto o logo per utilizzarli nel progetto. Tra le novità della versione 3.1 anche le etichette per gruppi o oggetti e migliori funzionalità di stampa. Ci sono inoltre nuovi strumenti per i tracciati e il supporto per Quick Look.

Maggiori informazioni su Logoist sono disponibili sul sito dello sviluppatore. Synium Software sviluppa anche l’app Screenium, di cui abbiamo parlato qui.