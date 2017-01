Logistica: la gestione delle flotte in una App

I trasportatori e le società europee di trasporto su strada possono ora monitorare e gestire il consumo di carburante della loro intera flotta in tempo reale grazie ad iAccount, tecnologia sviluppata da IDS, International Diesel Service.

L’applicazione iAccount offre nuove possibilità di gestione dei rifornimenti alle aziende di trasporto in Europa. I principali vantaggi sono nel costo del carburante e nella sicurezza nella gestione delle risorse, ma molte altre semplificazioni ne conseguono immediatamente a vantaggio dei trasportatori e delle flotte.

Il carburante rappresenta un terzo dei costi operativi annuali e la volatilità del prezzo del petrolio nell’ultimo decennio aumenta l'importanza del monitoraggio del consumo al livello dell'intera flotta. iAccount ora fornisce questa possibilità: accedendo a una semplice piattaforma online, gli addetti al deposito dei camion possono consultare in tempo reale le informazioni su movimenti e prestazioni sui consumi di carburante in tutto il continente. I team possono così controllare l’uso delle carte carburante con grande efficienza e tempestività per il rifornimento di gasolio in 600 stazioni su tutto il continente.

Anche sulle stazioni di rifornimento è stata svolta una attenta gestione del servizio. Ciascuna di loro è dotata di terminali di pagamento contactless, permettendo il remote monitoring e l'abilitazione delle soluzioni IDS, le più avanzate sul mercato in tema di sicurezza. Le stazioni di rifornimento sono aperte 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e sono facilmente accessibili ai camion.

Con iAccount è possibile controllare da remoto il plafond e l’impiego delle carte da parte degli autisti, bloccandole e sbloccandole dalla sede, controllandone i volumi, regolandone i limiti su tutta la flotta e molto altro, gestendone l'uso in tempo quasi reale.

La soluzione iAccount mette a disposizione per la prima volta una panoramica dei costi e delle performance dei consumi a livello dell'intera flotta. Non a caso il riscontro dei clienti è stato eccezionale.

International Diesel Service è parte di Kuwait Petroleum International, una sussidiaria di Kuwait Petroleum Corporation, una delle principali aziende di carburante al mondo.

“Disponibile in 16 lingue, questa tecnologia è di grande importanza strategica”, ha dichiarato Martijn Hazebroek, Strategy & Markets Manager presso IDS, “e gioca un ruolo chiave per il mantenimento del nostro ruolo di leadership sul panorama europeo di fornitori di carte carburante”. iAccount rientra nel percorso di trasformazione digitale della logistica, mantenendo alta la competitività e al contempo aumentando il valore del servizio al cliente.