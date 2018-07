L’app mobile Lifesize si integra con la soluzione dell’azienda per le videoconferenze e la video collaboration.

Gli strumenti Lifesize sono progettati per consentire a team di lavoro anche distanti tra loro di comunicare e collaborare. La soluzione copre diverse piattaforme: il web, i computer desktop e i dispositivi mobili.

È proprio quest’ultimo, l’ambito dei dispositivi mobili, a poter beneficiare del redesign dell’app Lifesize. Un redesign che mantiene la coerenza con le app desktop e web, per rendere trasparente il passaggio tra diverse piattaforme. Ma che allo stesso tempo è attenta alla user experience di tipo mobile. Quindi un aggiornamento all’insegna di una nuova interfaccia utente, ma anche con nuove funzionalità.

La nuova versione dell’app mobile Lifesize

Il nuovo aggiornamento dell’app Lifesize include dunque caratteristiche concepite per aumentare la produttività nell'utilizzo con un dispositivo mobile. Ciò presuppone di tenere ben presenti le esigenze dei professionisti che lavorano spesso on-the-go, sugli smartphone.

Quindi, tra le altre cose, poter fruire comodamente dei contenuti anche su schermi dalle dimensioni ridotte. Poi, offrire metodi d’interazione molto intuitivi e ridurre al minimo le distrazioni e, infine, prevedere le funzioni necessarie in uno scenario d’utilizzo in movimento. Quindi offrire la possibilità di inviare in maniera facile messaggi d’invito alle videoconferenze. E di restare sempre connessi con i colleghi mediante le chat e le notifiche di chiamata.

Durante una videochiamata, l’app consente di attivare e disattivare il video e l’audio del proprio dispositivo. Permette inoltre di aumentare e ridurre lo zoom sul contenuto. Ciò è utile, ad esempio, per consultare meglio grafici o presentazioni sullo schermo di un dispositivi mobile. S

e l’utente si trova in un ambiente non adatto alla privacy, è possibile attivare il Listen-only Mode. Questa modalità evita di ricevere e inviare il video, ma si limita alla trasmissione dell’audio. Si tratta di un’opzione che può rivelarsi utile per chi si trova spesso in movimento, fuori dal proprio ufficio.

L’app Lifesize per dispositivi mobili è disponibile per iOS e Android. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda.