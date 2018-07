Liferay Symposium 2018, l’innovazione digitale a Milano

Una customer experience efficace e ben sviluppata costituisce un elemento fondamentale nelle strategie aziendali.

Indipendentemente dal settore, le customer experience (CX) che rispondono alle esigenze di un target specifico e aiutano a convertirlo in clienti sono cruciali per mantenere il successo commerciale.

A causa della sua natura complessa, può essere difficile valutare la CX per determinarne il valore e modificarla per migliorare il ROI.

Creare, controllare e garantire una customer experience eccellente è uno dei principali obiettivi di un business plan aziendale. Assicurando un customer journey piacevole e intuitivo, le aziende possono incrementare le opportunità di soddisfare il proprio target di clienti durante il processo di acquisto e quindi fidelizzarli.

Per approfondire questi aspetti e confrontarsi sulle più avanzate tecnologie di Digital Experience e sui vantaggi che la reale innovazione può portare alle aziende, Liferay è pronta ad accogliere clienti, partner e prospect all’edizione 2018 del Liferay Symposium che si terrà a Milano, il 23 e 24 ottobre presso Base Milano.

Il Liferay Symposium è un appuntamento fondamentale per l’innovazione e sarà l’occasione per presentare la nuove versione della piattaforma e tutte le novità collegate, che saranno cruciali già nell’immediato per il successo delle aziende: Liferay DXP 7.1, con numerose novità orientate alla creazione di soluzioni omnicanale in modo più agile; Liferay Commerce, nuova offerta che combina la flessibilità di Liferay con le più moderne esperienze di commercio elettronico; Liferay Analytics Cloud, capacità avanzate per l’utilizzo di dati, in modo da poter offrire ai clienti esperienze gradualmente migliori; e una nuova generazione di API, fondamentali nell’evoluzione verso nuovi modelli di fruibilità dei contenuti.

L’evento riunirà sviluppatori, partner, integratori, clienti e professionisti interessati alle soluzioni Liferay.

Verranno presentate novitá tecniche ma anche, durante specifiche sessioni di business, le applicazioni commerciali della tecnologia coinvolgendo tutti gli attori già impegnati nel processo di trasformazione digitale che stanno valutando le migliori iniziative da mettere in campo per far crescere il loro business. All’evento parteciperanno esperti di mercato e verranno presentati progetti concreti con rappresentanti di importanti aziende globali.

Andrea Diazzi, Business Development Manager per l’Italia di Liferay spiega: “In un momento di trasformazione come quello attuale, è fondamentale continuare a essere competitivi e offrire esperienze digitali che rispondano alle esigenze dei clienti, con attività online intuitive, veloci ed efficaci. Il nostro obiettivo è da sempre quello di supportare le aziende a ottimizzare le esperienze con tecnologie performanti e a prova di futuro, per customer journey personalizzati e coinvolgenti, volti a massimizzare l’engagement degli utenti”.

Per maggiori informazioni sul Liferay Symposium 2018 e per iscriversi all’evento, è possibile visitare il sito della società o contattare guenda.novena@liferay.com.