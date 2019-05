Un libro che fa bene all’innovazione

Un libro che oltre ad essere una storia di avventura e di fantasia per lettori di tutte le età ha lo scopo di devolvere l'intero ricavato in beneficenza a favore del Dipartimento Materno Infantile dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Questo è "Le avventure di Boh & Mah e il panda nano", lungo racconto scritto da Ivo Alfonso Nardella ed edito da Tecniche Nuove nella collana Junior.

Il libro si rivolge chiaramente ai ragazzi, ma anche a tutti coloro che, indipendentemente dall'età, amano sognare. Una fiaba che avvicinerà genitori e figli e darà spunti di riflessione e/o di discussione. Il volume è illustrato da Irma Ribolla.

I proventi che giungeranno a Tecniche Nuove dalla vendita del libro saranno interamente destinati a contribuire alla realizzazione di un innovativo progetto di formazione specialistica multimediale nell’ambito dell’urgenza pediatrica.

Il libro è di 176 pagine e ha un prezzo di 15 euro.

La storia

"In fondo alla strada c’è un ruscello, per superarlo bisogna passare sul ponticello in legno vecchio di tanti anni. Nessuno ha visto costruire il ponte, come nessuno ha visto creare il ruscello. Ponte e ruscello sono grandi amici, hanno visto passare tante creature del bosco e conoscono molte storie, questa è una di quelle..."

Boh è un coniglio che ha il dono della parola. Mah, un elfo femmina che viene convocata dal vigile arboreo col compito di verificare e ristabilire l’ordine nel bosco fatato, un luogo dove l’equilibrio non era mai stato messo in discussione fino all'arrivo di un Panda nano che non si sa come e non si sa perché sia stato catapultato a sua insaputa nel bosco fatato.

Un’avventura che vedrà i protagonisti impegnati a riportare il panda nano al suo habitat naturale, il bosco di bambù.

Un viaggio costellato di battaglie, incantesimi e storie di amicizia dove conigli, elfi, panda nani scoiattoli e alberi secolari combattono contro la strega cattiva e il suo esercito di uccelli inquietanti.