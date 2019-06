LG V50, in esclusiva da Vodafone lo smartphone 5G con doppio display

In vendita da oggi anche in Italia il nuovo LG V50 ThinQ 5G, smartphone con doppio display e connettività 5G. Presentato durante lo scorso Mobile World Congress di Barcellona, LG V50 ThinQ 5G è disponibile in esclusiva presso i negozi Vodafone e online e garantisce l’accesso alla Giga Network 5G di Vodafone e al servizio 5G nelle aree coperte.

L'acquisto dello smartphone prevede un anticipo di 199,99 euro e un canone mensile (di 30 rate) che varia da 22,99 euro a 25,99 euro, a seconda del piano tariffario scelto. Come promozione per il lancio, LG V50 ThinQ 5G viene venduto con l’accessorio Dual Screen incluso nel prezzo. L’obiettivo è "offrire agli utenti Vodafone la migliore esperienza di multitasking che il servizio 5G possa garantire", come si legge in una nota.

Il Dual Screen infatti permette di aggiungere un secondo display OLED da 6,2 pollici raddoppiando di fatto le possibilità d’uso. Questo consente di usare due app diverse simultaneamente, per esempio per chattare mentre si guarda la partita della squadra del cuore con lo streaming in 5G, per fissare un appuntamento in calendario mentre si leggono le e-mail, oppure per videogiocare con un pad virtuale dedicato.

Ispirato al design sottile ed elegante della serie V, LG V50ThinQ 5G ha uno spessore di 8,3 millimetri e pesa 183 grammi. I tre obiettivi posteriori sono integrati nel corpo dello smartphone senza soluzione di continuità.

Ricordiamo che lo smartphone è dotato di processore Snapdragon 855 di Qualcomm e usa un display un OLED da 6,4 pollici con risoluzione QHD+. Inoltre, ha una batteria da 4.000 mAh e un nuovo sistema di dissipazione del calore Vapor Chamber, per tenere sotto controllo la temperatura interna ed evitare cali di prestazioni durante il multitasking.