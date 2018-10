La ricca dotazione di fotocamere del nuovo smartphone LG V40 ThinQ lascia ben pochi dubbi sulla sua vocazione principale. Ce ne sono ben cinque, in totale, di fotocamere, che indirizzano il nuovo modello verso le “moderne generazioni di storyteller”.

Uno smartphone che è quindi dedicato principalmente a chi segue gli ultimi trend della comunicazione e della condivisione social. Trend che tendono per la maggior parte sulla comunicazione attraverso video e immagini.

Alla base del nuovo arrivato c’è innanzitutto lo stesso design concept della serie V. In questo caso con un display OLED FullVision da 6,4 pollici, ancora più immersivo del suo predecessore. Al tempo stesso preserva il design compatto, grazie alla cornice molto sottile.

Il nuovo LG V40 ThinQ è potenziato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845, da 6 GB RAM e da una memoria interna da 64 GB o 128 GB. Ma naturalmente le principali peculiarità sono nel comparto fotografico.

Cinque fotocamere al nostro servizio

La fotocamera posteriore del V40 ThinQ ha tre obiettivi diversi. Sono i seguenti: uno super grandangolare da 16 MP, uno standard da 12 MP e uno tele da 12 MP. I tre obiettivi consentono di eseguire scatti diversi senza cambiare posizione rispetto al soggetto.

L’obiettivo super grandangolare, con angolo di visione fino a 107 gradi, è in grado di catturare più spazio nell’inquadratura. Il teleobiettivo con zoom ottico 2x (o zoom 3,2x partendo dallo zoom del grandangolo) è per gli scatti a distanza. I tre obiettivi possono anche lavorare insieme, combinando le tre immagini in un breve file video.

La fotocamera frontale è invece dotata di un obiettivo grandangolare da 5 MP e di uno standard da 8 MP. Questi lavorano in tandem per creare un effetto Bokeh migliore, con un cursore on-screen per regolare la profondità di campo.

Tornando al sensore della fotocamera posteriore principale, le dimensioni dei pixel sono il 40% più grandi rispetto a LG V30. Esse passano da 1μm a 1.4μm, mentre il sensore di immagine supera LG V30 del 18% in larghezza. L’apertura F1.5 della fotocamera principale offre anche una profondità di campo maggiore. Oltre a metà del tempo di scatto e una modalità burst significativamente più veloce rispetto a LG V30.

Il comparto fotografico hardware si abbina, come avviene negli smartphone più avanzati, a funzioni di intelligenza artificiale. Come ad esempio la nuova funzione AI Composition di AI CAM, che inquadra, cattura e consiglia uno scatto alternativo a quello preso dall'utente. Il bilanciamento automatico del bianco (AI AWB) regola automaticamente la temperatura del colore in diverse situazioni d’illuminazione. L’AI Shutter seleziona la giusta velocità dell'otturatore, particolarmente utile quando si desidera catturare soggetti in rapido movimento.

Un’esperienza coinvolgente

Alle funzioni avanzate in tema fotografico si uniscono miglioramenti in vari aspetti del nuovo telefono. Ad esempio la cornice inferiore è più sottile di 1,6 mm rispetto al predecessore. Inoltre, il display OLED del nuovo LG V40 ThinQ presenta colori più accurati e una migliore luminosità.

Il nuovo V40 ThinQ è il primo telefono LG a portare l’etichetta di Audio Tuned by Meridian. Il DAC Quad Hi-Fi a 32 bit aiuta a riprodurre un suono più fedele alla qualità della registrazione originale. Inoltre, il Boombox Speaker aumenta i bassi utilizzando lo spazio interno dello smartphone come cassa di risonanza.

Il tutto, come detto, preservando il design sottile e leggero della serie V, con un peso di soli 169 grammi e uno spessore di 7,7 mm. LG V40 ThinQ soddisfa inoltre i requisiti del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti per la durabilità. Ha infatti superato 14 test MIL-STD 810G per l'idoneità nelle operazioni militari ed è certificato IP68.

E per chi ha a cuore anche il look, LG V40 ThinQ sarà disponibile in quattro diverse finiture di colore.

Non sono stati dati, al momento, informazioni sulla disponibilità e sul prezzo di LG V40 ThinQ in Italia, da parte dell’azienda.

LG V40 ThinQ: principali caratteristiche tecniche

- Chipset: Qualcomm Snapdragon 845 Mobile Platform

- Display: 6,4 pollici QHD+ OLED FullVision, con formato 19.5:9 (3120 x 1440, 538ppi)

- Memoria: RAM 6 GB LPDDR4x; ROM 64 o 128 GB UFS 2.1; microSD (fino a 2 TB)

- Fotocamera posteriore: 16 MP Super Wide, 12 MP Standard, 12 MP Telephoto

- Fotocamera anteriore: 8 MP Standard, 5 MP Wide

- Batteria: 3300mAh con ricarica wireless

- Network: LTE-A 4 Band CA

- Connessione: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac; Bluetooth 5.0 BLE; NFC; USB Type-C 2.0 (3.1 compatibile)

- Sistema operativo: Android 8.1 Oreo

- Dimensione: 158,7 x 75,8 x 7,7 mm

- Peso: 169g

- Colori: New Aurora Black; New Platinum Gray; New Moroccan Blue; Carmine Red

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito LG, a questo indirizzo.