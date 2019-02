Al Mobile World Congress 2019 di Barcellona Lg svelerà lo smartphone premium G8 ThinQ con sensore Infineon per immagini 3D. La partnership tra LG Electronics e Infineon Technologies ha consentito di introdurre la tecnologia Time-of-Flight (ToF) allo stato dell’arte nello smartphone. Una tecnologia che aumenta le potenzialità della fotocamera frontale degli smartphone, per gli amanti dei selfie, ma non solo.

Lg G8 ThinQ in rotta d’avvicinamento

Altre tecnologie 3D, sottolinea Lg, utilizzano complessi algoritmi per calcolare la distanza di un oggetto dall'obiettivo della fotocamera. Il chip del sensore di immagine ToF fornisce invece misurazioni più accurate catturando la luce a infrarossi riflessa dal soggetto.

Grazie a questo processo, la tecnologia ToF è sia più veloce che più efficace, alla luce ambientale. Diminuendo al contempo il carico di lavoro sul processore e, di conseguenza, riducendo così il consumo energetico.

Il sensore di immagine Real3 di Infineon sarà pertanto l’elemento chiave nella fotocamera frontale del prossimo Lg G8 ThinQ. Le funzioni della fotocamera frontale dello smartphone si basano sul know how combinato di Infineon e pmdtechnologies. Quest’ultima, è l’azienda specializzata nella tecnologia 3D depth-sensing.

Il sistema si basa su algoritmi progettati per processare “nuvole di punti 3D”. Cioè degli insiemi di data point nello spazio, generati dalla scansione 3D dell'innovativo sensore. Ciò abiliterà un livello nuovo e avanzato di potenzialità della fotocamera frontale in uno smartphone.

Il sensore Real3 di Infineon

La tecnologia Time-of-Flight del sensore Real3 di Infineon misura le informazioni di profondità e ampiezza di ogni pixel. Lo fa sfruttando una singola sorgente di luce flash a infrarossi.

I raggi infrarossi vengono emessi sull'intera scena e la luce riflessa viene catturata dal sensore ToF, un CMOS ottimizzato. La differenza di fase misurata tra luce emessa e quella ricevuta, insieme ai valori di ampiezza, si traducono in due set di dati. In informazioni di distanza altamente affidabili e in un'immagine in scala di grigi dell’intera scena, simultaneamente.

Questo processo presenta diversi vantaggi. Riduce al minimo il consumo di energia. Fornisce poi un'acquisizione rapida dei dati, adatta per le operazioni in tempo reale. Inoltre, l'elaborazione dei dati di profondità richiesta dal ToF è meno impegnativa per il processore rispetto ad altre tecnologie. Un altro vantaggio è l’operatività sia alla luce del sole che in condizioni di scarsa illuminazione.

Un ulteriore vantaggio sta nel design semplice, robusto e durevole che la tecnologia ToF consente nel Real3 di Infineon. Esso consiste in due soli elementi chiave: l’imager e il componente per l’illuminazione. Ciò si traduce in moduli molto compatti, che facilitano l’integrazione in dispositivi mobile quali gli smartphone, e nella semplicità di calibrazione. A loro volta, queste caratteristiche agevolano i processi di produzione di massa dei device che integrano tali sensori.

Riconoscimento facciale e realtà estesa

Oltre che alle applicazioni fotografiche, tale tecnologia si presta chiaramente a funzioni di riconoscimento facciale. Con modalità d’implementazione più agili e meno complesse e onerose.

Anche Lg stessa sottolinea questo punto. La tecnologia ToF è ampiamente utilizzata in vari metodi di autenticazione biometrica, grazie alla sua alta response speed. Inoltre, il sensore ToF vede gli oggetti in 3D e non è influenzato dalla luce proveniente da fonti esterne. Pertanto, offre un'eccellente velocità di riconoscimento, sia in interni che all’aperto. Caratteristica, questa, ideale anche per applicazioni di realtà aumentata e di realtà virtuale.

Il produttore di chip tedesco Infineon sviluppa soluzioni per applicazioni automotive, di sicurezza digitale e per altri settori. E fornisce la tecnologia ToF presente sullo smartphone Lg G8 ThinQ. Tecnologia che, sottolinea peraltro Lg, si presta non solo per l'utilizzo su smartphone premium high-end, ma anche su dispositivi mid-end.