Lenovo Smart Display è un “assistente intelligente” dotato di schermo da 8 o 10 pollici e potenziato da Google Assistant.

È un altoparlante da scrivania, ma è molto di più di questo. Rientra infatti nella tipologia di device “intelligenti” come ad esempio Archos Mate, che integra Alexa, l’assistente vocale di Amazon. O come gli smart speaker e assistenti virtuali delle stesse Google e Amazon.

Lenovo ha collaborato con il team di Google per portare l’Assistente di Big G su questo Smart Display. Il prodotto è dunque uno speaker da tavolo e da scrivania, ma è molto più di questo. Per la visualizzazione delle informazioni adotta un display touchscreen 8" HD (1280 x 800) oppure 10,1” FHD (1920 x 1200). Sono infatti due i modelli, ed entrambi integrano Google Assistant.

Lenovo Smart Display, speaker con l’Assistente Google

Lenovo Smart Display consente di eseguire le attività più classiche di un altoparlante, quali lo stream di musica e radio. E, grazie al display integrato, di beneficiare di un’esperienza multimediale, mediante i video YouTube e le immagini di Google Foto. Permette di visualizzare ricette video, effettuare videochiamate, ascoltare le playlist preferite.

Oltre a tutto ciò, consente di controllare i “dispositivi intelligenti” della smart home compatibili con Google Assistant. Il tutto, usando comodamente i comandi vocali di Google Assistant e quindi continuando a fare altre cose con le mani.

Lenovo Smart Display dispone di una fotocamera frontale da 5 megapixel e supporta le videochiamate a 720p. Lo smart speaker è dotato di connettività wireless sia Bluetooth 4.2 (LE) che Wi-Fi 802.11ac. Il comparto audio si basa, nel modello più piccolo, su un altoparlante full range da 1,75” e due tweeter passivi.

Nel modello con display da 10” il driver full range è da 2” e ci sono i due tweeter passivi. Per entrambi i modelli l’altoparlante è pilotato con una potenza di 10W. Come processore, gli smart speaker si basano sulla piattaforma Qualcomm Home Hub con un chip Snapdragon 624 Octa-Core.

Per ora è stata annunciata solo la disponibilità negli Stati Uniti. Negli USA, i prezzi sono di 249,99 dollari per il modello da 10” e 199,99 dollari per quello da 8”.

Maggiori informazioni sul sito del produttore.