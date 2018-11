Il pc 2-in-1 detachable Lenovo Miix 630 è progettato per combinare la produttività di un Pc con la mobilità di un tablet. Per chi lavora spesso in mobilità, Miix 630 è utilizzabile sempre e ovunque, grazie alla connessione 4G LTE.

Si tratta dunque di un dispositivo dalla filosofia always-on, che non frappone ostacoli alla necessità di poter essere produttivi in ogni circostanza.

Presentato a inizio anno al CES di Las Vegas, il dispositivo è ora disponibile in Italia. Sul mercato italiano Lenovo Miix 630 è disponibile a 999 euro nella versione configurata con 8 GB di RAM.

Come processore, Lenovo Miix 630 è basato sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 835. La scelta di un processore per dispositivi mobili sottolinea la natura simile a uno smartphone del Miix 630: “sempre pronto”.

Come sistema operativo, il 2-in-1 Lenovo è equipaggiato con Windows 10 S ed è upgradabile gratuitamente a Windows 10 Pro. Il professionista o il dipendente ha dunque la possibilità di ritrovare un ambiente di lavoro familiare.

Lenovo Miix 630: Pc con il cuore di smartphone

La produttività è assicurata dalla tastiera full-size retroilluminata con touchpad di precisione, per un’esperienza di digitazione comoda per ogni utilizzo. Non sarà complicato eseguire attività come compilare report, preparare presentazioni ed elaborare calcoli. Durante gli spostamenti, la tastiera rimovibile funge inoltre da protezione per lo schermo.

Per attività più creative (ma non solo), c’è la Lenovo Digital Pen con 1.024 livelli di sensibilità. Consente di disegnare ma anche di scrivere e annotare con Windows Ink, con un’esperienza simile alla penna su carta.

L’aspetto che maggiormente caratterizza il dispositivo è chiaramente la portabilità. Miix 630 è sottile e leggero. Offre inoltre una durata della batteria che raggiunge fino a 20 ore di riproduzione video in locale. Dovrebbe dunque, sulla base dei dati dichiarati dal produttore, coprire un’intera giornata di lavoro.

Miix 630, sottolinea Lenovo, offre una connessione costante anche in modalità standby. Ciò consente di rimanere sempre collegati a e-mail, notifiche, sincronizzazione dei messaggi e chiamate Skype, anche in modalità standby.

Grazie al chipset mobile Snapdragon 835, Lenovo ha potuto progettare Miix 630 senza ventola. Il funzionamento silenzioso lo rende perfetto ad esempio per lavorare in spazi pubblici quali biblioteche, aule e spazi di co-working.

Dicevamo del prezzo e della disponibilità. Miix 630 è disponibile al prezzo di 999,00 euro in bundle con il piano Tim Supergiga & Chat.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Lenovo, a questo indirizzo.