Smart home, Legrand compra Netatmo

Legrand, di cui la capofila in Italia è BTicino, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per acquisire Netatmo, società francese specializzata negli oggetti connessi per la casa. Legrand è azionista di Netatmo dal 2015.

Fondata nel 2011, Netatmo progetta prodotti intelligenti per le case. Attraverso la sua partnership “with Netatmo” con aziende dell’industria edile, Netatmo realizza anche soluzioni smart che si integrano nella struttura della casa.

Ha così sviluppato, in collaborazione con Legrand, molteplici soluzioni per la gestione della casa connessa, come Céliane with Netatmo e Living Now with Netatmo, entrambe ben accolte nei mercati di riferimento.

L’acquisizione di Netatmo, il cui brand verrà integrato nel portfolio del Gruppo, permetterà a Legrand di rafforzare la propria presenza nel mercato della smart home e accelerare lo sviluppo di Eliot, il suo programma per soluzioni connesse.

Legrand arricchirà la propria offerta con nuove categorie di prodotti connessi per la casa, complementari ai propri e ad alto potenziale.

Il Gruppo espanderà la propria gamma di prodotti connessi grazie agli 1,3 milioni di prodotti all’attivo di Netatmo.

I 130 ingegneri di Netatmo metteranno a disposizione dei team R&S di Legrand le proprie competenze in materia di intelligenza artificiale, integrazione del software nei prodotti e user experience.

Fred Potter, Fondatore e Presidente di Netatmo, diventerà Chief Technology Officer (CTO) del programma Eliot di Legrand e contribuirà all’ideazione di soluzioni connesse di Legrand e Netatmo.

Situata a Boulogne-Billancourt (area di Parigi), Netatmo ha circa 225 dipendenti e genera vendite un fatturato di circa 45 milioni di euro.

Legrand è specialista globale delle infrastrutture elettriche e digitali dell’edificio. H realizzato nel 2017 un fatturato di oltre 5,5 miliardi di euro. La Società è quotata sulla piattaforma Euronext Parigi ed è una componente dell’indice azionario CAC 40.