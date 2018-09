Lo sviluppatore USR ID arricchisce di una nuova funzionalità l’app Leash, per il blocco di prossimità del computer tramite smartphone.

La soluzione ora invia un avviso fotografico allo smartphone dell'utente se rileva attività su un computer bloccato quando l'utente è assente.

La nuova funzione viene aggiunta mediante un aggiornamento gratuito per gli abbonati. Questa offre un ulteriore livello di sicurezza oltre all'autenticazione a tre fattori brevettata e rende il sistema un proxy di identificazione personale ancora più sicuro.

L'utilizzo della funzione, spiega lo sviluppatore, è semplice. Come di consueto, Leash protegge il computer tramite il telefono cellulare dell’utente. L’app blocca il computer quando l’utente si allontana e lo sblocca quando si riavvicina con lo smartphone.

Con il nuovo Tamper Alert (avviso di manomissione) attivato, c’è un ulteriore livello di sicurezza. Qualsiasi utilizzo non autorizzato della tastiera, del trackpad o del mouse attiverà la fotocamera del computer bloccato. La fotocamera verrà attivata per scattare una foto e inviare una notifica push allo smartphone dell'utente.

La foto include un timestamp con data e ora e può essere visualizzata nell’audit trail dell'applicazione. Questo fornisce agli utenti un log di data e ora di tutte le attività di login e logout sul computer protetto.

Computer al sicuro, con Leash

Leash è un modo semplice e sicuro per bloccare e sbloccare il computer mediante la funzione di prossimità basata su smartphone.

Si basa sull'app Token di USR ID in esecuzione sullo smartphone e sul software dell'applicazione installato sul computer. In tal modo il computer si sblocca e si blocca quando arriviamo in prossimità o ci allontaniamo con lo smartphone.

Leash è disponibile con formule di abbonamento di tre, sei e dodici mesi. L’app Leash è per Mac e la relativa app mobile Token è disponibile per iPhone. L’app token per Android è in beta testing. Inoltre, Leash per Windows è attualmente in fase di sviluppo. Queste aggiunte completeranno la linea di prodotti Leash.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dello sviluppatore.