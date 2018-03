Le TV Toshiba sono ufficialmente proprietà di Hisense

Toshiba Visual Solutions Corporation (TVS) è diventata ufficialmente parte di Hisense Group. Annunciata lo scorso novembre, l’acquisizione si è concretizzata i giorni scorsi e ora Hisense è a tutti gli effetti proprietaria dei centri produttivi, dei nuclei R&D e dei servizi operativi della divisione di Toshiba che si occupa dei prodotti consumer, in particolare dei televisori. Per essere precisi, Hisense è entrata in possesso del 95% del capitale azionario. Questo a fronte del pagamento di una cifra attorno ai 100 milioni di euro. Il restante 5% delle azioni rimane in mano di Toshiba.

Come stabilito dall’accordo di acquisizione, Hisense si occuperà di tutte le attività produttive, R&D e commerciali del settore TV acquisendo, inoltre, licenza d’utilizzo del marchio Toshiba, per un periodo di 40 anni in Europa, nel Sud Est Asiatico e in altri Paesi.

Liu Hongxin, CEO di Hisense Group, ha dichiarato che la società ottimizzerà le risorse di TVS nel campo R&D, nella filiera produttiva e sui canali di vendita globali. L'obiettivo è puntare in modo costruttivo e collaborativo allo sviluppo di nuovi contenuti per il settore Smart TV. Ma anche a una rapida crescita nel mercato giapponese.

Puntare al top non solo in Giappone e Cina

Secondo IHS, le vendite dei TV Toshiba hanno conquistato nel 2016 il terzo posto nel mercato giapponese. La quota di mercato raggiunta dai TV Hisense nello stesso panorama è la più alta tra tutti i brand non giapponesi. Unendo le quote di entrambe le società al termine della transizione si raggiungerà quindi oltre il 20% di market share. Il business di Hisense nel 2016 è al terzo posto nel mondo e ha mantenuto il primo posto per 13 anni consecutivi nel mercato cinese.

In qualità di sponsor ufficiale dei Mondiali di Calcio 2018 in Russi, Hisense sta già investendo sulla percezione del proprio Brand a livello globale. Grazie ai benefici derivati dall’acquisizione di Toshiba TV incrementerà il proprio piano d’azione internazionale legato al business TV, attraverso attività R&D, di branding e marketing, operando attraverso diversi marchi. Ricordiamo che attualmente Hisense è anche licenziataria del marchio Sharp per alcune parti del mondo.