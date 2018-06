Lavoro IT, servono specialisti di front end e di user experience

Il contesto della trasformazione digitale genera un cambiamento anche nel lavoro IT facendo emergere nuove figure professionali.

Come dichiara Cristian Sala, Amministratore Delegato di Kelly Services Italia, società di consulenza per le risorse umane, “Prevediamo che il settore, già in grande espansione, continuerà a crescere costantemente portando nei prossimi anni nuove opportunità lavorative.Tra le nuove professioni che si stanno affermando in questo periodo storico, ci sono alcune figure strategiche e rilevanti per i processi aziendali nel team IT, profili davvero molto ricercati sul territorio”.

In questo momento, per un importante cliente nel settore servizi su Roma, Kelly Services sta valutando posizioni di lavoro per Front end Specialist e UI/UX Specialist.

Cosa fa un Front end Specialist

Il Front end Specialist si occupa dell’implementazione degli elementi visivi ed interattivi con cui i visitatori si interfacciano ai siti web, tenendo conto delle regole di usabilità e della fattibilità. È la persona che si occupa del sito web dal lato dell’utente, ovvero di tutto ciò che riguarda l’interazione, il design visibile e raggiungibile all’indirizzo web del sito stesso.

In pratica, è responsabile di quello che l’utente vede quando atterra in un sito web, della sua funzionalità, della facilità d’uso e del “look&feel”.

Le tre competenze fondamentali del lavoro del front end developer sono l’html, i css, e javascript, lavora soprattutto a contatto con i back end developer e con i designer.

Lo UI/UX Specialist (UI sta per User Interface, UX per User EXperience) è una figura all’avanguardia del panorama del lavoro IT. L’UI/UX specialist si occupa dello sviluppo di soluzioni grafiche digitali, con particolare riferimento a siti web responsive. È il responsabile del design visuale e dell’interazione fra utente e interfacce lungo tutto il ciclo di vita del prodotto digitale, dalla definizione e raccolta di requisiti alla produzione dei documenti finali di design.

Le competenze dello UX designer spaziano dalla ricerca comportamentale, come le interviste dirette e gli user test, alla progettazione incentrata sull'utente, con strumenti come le personas, agli scenari d'uso e agli user journey. Spesso l’UX designer si spinge sino al disegno preliminare del sito, realizzando schizzi o prototipi e studiando le interazioni.

Uno spiccato spirito di squadra, una buona conoscenza della lingua inglese, la capacità di aggiornamento costante sulle nuove tendenze e tecnologie nel digitale e una formazione tecnica completano entrambi i profili.

La RAL per un profilo junior con 2 anni di esperienza è di circa 28mila euro. Dai 3 ai 5 anni di esperienza varia tra 35 ai 37mila euro, mentre dai 5 anni in su supera i 37mila euro.