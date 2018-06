Lavoro, novanta posizioni aperte in Sopra Steria

Sopra Steria, dopo aver comunicato all’inizio dell’anno l’apertura di 200 nuove posizioni con l’obiettivo di soddisfare quest’esigenza entro l’estate 2018, ha annunciato oggi l’intenzione di proseguire la ricerca di 90 persone, da inserire nelle sedi di Milano, Roma, Collecchio, Padova, Asti e Ariano Irpino.

La ricerca dell'azienda continua ad essere rivolta sia verso giovani neolaureati sia verso figure di media seniority, intenzionate a intraprendere o a proseguire un percorso professionale nella consulenza IT.

Candidati ideali sono coloro con formazione tecnico-scientifica, che hanno conseguito una laurea in Ingegneria, Informatica, Matematica o Fisica. A ciò si aggiunge l’ottima conoscenza della lingua inglese e il possesso di adeguate competenze informatiche, in linea con il ruolo offerto.

Per i giovani talenti alle prese con la prima esperienza nel mondo del lavoro, Sopra Steria ha previsto un percorso di 6 mesi di stage finalizzato all’assunzione, che integra al meglio formazione e training on the job.

Al momento dell’ingresso in Sopra Steria i neolaureati sono coinvolti in lezioni in aula a cura di docenti specializzati, a cui si aggiungono momenti di condivisione delle testimonianze da parte dei colleghi senior.

Successivamente ha inizio il periodo di tirocinio vero e proprio, necessario a preparare i ragazzi ad affrontare con competenza e visione le esigenze più avanzate del mercato.

In pochi mesi sono entrate in Sopra Steria 125 persone, racconta Stefania Pompili, Chief Executive Officer Sopra Steria Italia. “Abbiamo selezionato talenti in ogni ambito, che per il 70% sono giovani under 30. Un risultato straordinario, che si pone in controtendenza sia rispetto al trend che vede le imprese italiane ricorrere spesso a contratti atipici, sia per quanto riguarda la difficoltà a trovare risorse con competenze digitali adeguate".