Un quarto del lavoro It speso in problemi di performance

Dynatrace ha presentato i risultati di una ricerca indipendente sulla gestione dei problemi di performance It che ha coinvolto 1.239 professionisti degli ambiti IT e business a livello globale.

Lo studio rivela che le aziende incontrano problemi di performance digitale ogni cinque giorni, che possono avere impatti negativi su utenti, ricavi e clienti.

Dalla ricerca emerge che il personale delle aree business e IT spende un quarto del proprio tempo a cercare di risolvere questi problemi.

La ricerca è stata condotta da Research Now per Dynatrace. I 1.239 professionisti IT e business coinvolti provengono da aziende in Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Australia.

Lo studio ha rivelato che il 75% del campione dichiara di avere scarsa fiducia nella propria capacità di risolvere problemi di prestazioni digitali.

Altrettanto preoccupante è il fatto che il 48% degli intervistati affermi che le sfide di performance stanno ostacolando direttamente il successo delle strategie di trasformazione digitale nelle proprie organizzazioni.

Alla domanda relativa alle cause di questi problemi di performance, gli intervistati hanno risposto indicando in primo luogo la crescente complessità dei loro ambienti tecnologici.

La ricerca ha inoltre svelato che la combinazione di questi elementi contribuisce direttamente allo spreco di centinaia di ore uomo ogni anno, poiché personale afferente a diverse funzioni aziendali si trova a doversi confrontare con problemi di performance digitale in grado di danneggiare clienti e introiti.

Tempo sprecato per rispondere a problemi di performance

Il personale IT perde in media 522 ore l’anno, cioè oltre 2 ore di lavoro al giorno. Gli sviluppatori software perdono in media 548 ore l’anno, cioè oltre 2 ore di lavoro al giorno. I professionisti del settore e-commerce perdono in media 652 ore l’anno, cioè oltre 2 ore e mezza di lavoro al giorno. I professionisti marketing perdono in media 470 ore l’anno, cioè quasi 2 ore di lavoro al giorno. Il personale di customer service perde in media 496 ore l’anno, cioè 2 ore di lavoro al giorno.

Se potessero recuperare questo tempo il 32% dei professionisti delle operazioni IT spenderebbe più tempo nella ricerca e nell’implementazione di nuovi sistemi e tecnologie; il 36% degli sviluppatori di web e app spenderebbe più tempo in ricerca, sviluppo e implementazione di nuove tecnologie; il 36% degli specialisti di e-commerce si concentrerebbe sul migliorare ricavi ed engagement; il 31% del personale di comunicazione e marketing digitale spenderebbe più tempo su strategia e pianificazione; il 30% dei professionisti di customer experience e supporto clienti spenderebbe più tempo a relazionarsi con i clienti e a sviluppare programmi di sostegno.