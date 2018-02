Lavoro IT, entro il 2025 il digitale cambierà tutto

Da qui al 2025 diversi lavori verranno svolti dai robot o dall'intelligenza artificiale, ma l’innovazione tecnologica digitale creerà nuove opportunità di lavoro.

Emerge dall’indagine “Jobs of The Future”, svolta dal gruppo Hays , società specializzata in recruitment, su un campione di 300 professionisti italiani, chiamati ad esprimere la propria opinione su quale sarà l’evoluzione del settore dell’Information Technology entro il 2025.

Secondo gli intervistati assisteremo al riassetto di settori consolidati come la progettazione di siti web e di nuove app che potranno essere creati o aggiornati direttamente dagli utenti che li utilizzano.

Invece, come commenta il Managing Director di Hays, Carlos Manuel Soave, nasceranno ulteriori mercati incentrati sullo sviluppo di nuove piattaforme di sharing e social network.

Crescerà anche la domanda di consulenti IT esperti di realtà virtuale e simulata, che si occuperanno di far testare i prodotti a computer prima della loro effettiva realizzazione.

L'elenco dei profili IT più ricercati dai recruiter entro il 2025 vede al primo posto i Big Data expert con oltre il 54% delle preferenze, mentre al secondo si trovano gli IT Security specialist (44%) e al terzo gli Sviluppatori di app (26%). Richiesti anche i Multichannel architect (25%) e gli Interactive developer (23%).

Digitalizzazione di tutto

Hays ha chiesto ai 300 professionisti IT se entro il 2025 l’impatto della digitalizzazione farà scomparire alcune professioni tradizionali.

Sei intervistati su dieci si ritengono certi sicuro che queste non spariranno completamente, ma afferma che si assisterà alla nascita di figure professionali ibride con forti competenze in ambito IT.

Lavori che un tempo non avevano nulla a che vedere con la tecnologia saranno coinvolti dalla digitalizzazione, portando i lavoratori di qualsiasi settore a dover acquisire competenze informatiche per potersi mantenere sul mercato.

Dal fabbro informatico al guardiano digitale

Sarà necessario rivedere l’attuale concezione di figure come, ad esempio, il fabbro che, in futuro, potrebbe diventare un informatico con approfondite competenze in tecnologia e domotica.

Per affrontare le sfide della digitalizzazione, nel settore IT emergeranno figure professionali completamente nuove.

Ad esempio si assisterà alla nascita di Programmatori di intelligenza artificiale (49%), professionisti capaci di analizzare e gestire grandi quantità di dati, oltre ai Robotic engineer (48%), studiosi della robotica applicata in ambito industriale, e ai Guardiani della privacy online (37%), ossia esperti di cybeersecurity.

Un settore già in grande espansione che continuerà a svilupparsi in modo costante nei prossimi anni e che, da qui al 2025, offrirà sempre maggiori opportunità occupazionali, è quello dei Big Data.

La ricerca di Hays è disponibile QUI.

Dai Big data all'IT on demand

Diverse sono le figure professionali che spiccano in questo: Data Scientist e Data Architect, Big Data Engineer e Chief Data Officer (CDO).

Il sondaggio di Hays indaga anche sulla tipologia di contratti di lavoro che sarà maggiormente diffusa nei prossimi anni.

Secondo il 69% del campione, entro il 2025 le aziende dei settori IT si rivolgeranno maggiormente a professionisti freelance piuttosto che assumere nuovo personale IT interno all’azienda.

Secondo il 72% degli intervistati, inoltre, sarà sempre più diffusa la cosiddetta gig economy, un modello economico in cui le prestazioni lavorative continuative non esistono più, ma si lavorerà on demand, cioè solo quando c’è richiesta per i propri servizi, prodotti o competenze.

Anche a causa della velocità del cambiamento tecnologico, per le aziende sarà sempre più difficile reperire nuovi talenti IT adeguatamente formati.

Per essere costantemente allineati con le nuove tecnologie è imprescindibile la formazione continua: un professionista su tre si aggiorna ogni 3 mesi e un altro su tre ogni 6 mesi.