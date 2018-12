Amazon ha reso noti alcuni dati sugli investimenti effettuati in Italia e sulla ricaduta occupazionale della sua presenza nel nostro Paese. Quest’anno, Amazon ha creato in Italia più di 2.000 posti di lavoro a tempo indeterminato. Con una crescita superiore al 50% rispetto alla fine del 2017.

Oggi Amazon conta più di 5.500 dipendenti a tempo indeterminato in tutta Italia. Si tratta di posti di lavoro per ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza. Dagli ingegneri e sviluppatori di software alle posizioni di livello base.

I 2.000 nuovi assunti sono dislocati in diverse aree del Paese. Da Milano a Passo Corese (RI), da Vercelli a Castel San Giovanni (PC) e Cagliari. Amazon ha investito oltre 1,6 miliardi di euro nelle sue attività italiane dal lancio nel 2010. Di questi, oltre 800 milioni solo nel 2018.

Il colosso dell’ecommerce sottolinea anche le ricadute positive sulle (e dalle) aziende italiane che vendono su Amazon. Queste avrebbero creato, secondo i dati forniti da Amazon, più di 10.000 posti di lavoro a tempo pieno in Italia, per gestire l’attività di vendita.

Investimenti di Amazon in Italia

Per quanto riguarda le prospettive per il futuro, Amazon afferma di voler continuare a investire nella propria infrastruttura logistica in tutto il Paese. Nel 2017 l’azienda ha aperto in Italia due nuovi centri di distribuzione a Passo Corese e Vercelli e cinque depositi di smistamento. Quest'anno ha aperto sei nuovi depositi di smistamento e un nuovo centro di smistamento a Casirate (Bergamo).

Anche la presenza dei servizi cloud è in fase di potenziamento nel nostro Paese. Amazon Web Services ha annunciato il mese scorso che aprirà una nuova regione in Italia per l’inizio del 2020.

L’azienda sottolinea inoltre i risultati ottenuti, e i miglioramenti, dal punto di vista qualitativo. Quest’anno Amazon è stata indicata da Universum come uno dei Datori di lavoro più attrattivi in Italia.

La classifica è stata stilata in base alle risposte di oltre 38.000 studenti in 44 diverse università italiane. Amazon ha ottenuto il 4° posto tra tutte le aziende italiane secondo gli studenti del settore business, salendo di 6 posizioni rispetto allo scorso anno, e il 7° posto per gli studenti di ingegneria.

Il commento

Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es, ha commentato così i dati: "Siamo orgogliosi di aver accolto quest’anno più di 2.000 nuovi Amazoniani all’interno dei nostri team in tutto il Paese, mentre continuiamo a offrire supporto ai clienti italiani e alle piccole imprese. È ancora il day one per Amazon in Italia e continueremo a lavorare sodo per offrire il miglior supporto possibile ai clienti e per aiutare i produttori e gli imprenditori locali a continuare ad avere successo in Italia e nel mondo".

A questo link è possibile accedere alle opportunità di lavoro in Amazon.