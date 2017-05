Lavoro: Accenture cerca esperti di robotica e realtà aumentata

Accenture ha deciso di ampliare i posti di lavoro facendo spazio a portatori di competenze nel campo della robotica, intelligenza artificiale e realtà aumentata.

L'azienda internazionale presente in Italia da 60 anni, dove occupa 12.000 dipendenti con un ritmo di assunzione di circa 1.500 persone l’anno, cerca talenti da inserire nei team di Accenture Technology, che accompagnano le aziende nell’adozione di tecnologie di ultima generazione, quali Robotic Process Automation, Realtà Aumentata, Biometrics, e Machine/Deep Learning, trasformando le loro idee in applicazioni e servizi.

Per la sede di Milano Accenture seleziona 50 professionisti tra Solution Architect, Analisti, Programmatori e Expert Developer, che abbiano maturato negli ultimi anni un’esperienza nell’ambito di Artificial Intelligence, Cloud, Modernization e nuove metodologie di sviluppo applicativo quali Microservices, Agile, DevOps, da assumere con contratto a tempo indeterminato, nei prossimi 6 mesi.

Secondo l’ Accenture Technology Vision 2017 - il report annuale di Accenture che analizza l’evoluzione della tecnologia dei prossimi tre anni sulla base di uno studio condotto su esperti e executive aziendali di tutto il mondo - l’Intelligenza artificiale e la definizione di nuovi mercati digitali possono liberare livelli di creatività, genio e produttività con un impatto positivo sulla società.

L’intelligenza artificiale potrebbe raddoppiare il tasso di crescita delle economie sviluppate (tra cui l’Italia) entro il 2035 e aumentare la produttività del lavoro con incrementi fino al 40%, a patto che si intervenga radicalmente sul modo di produrre e si rafforzino i ruoli e le competenze delle persone nel guidare la crescita. Dallo studio emerge che se in passato erano le persone ad adattarsi alle tecnologie, oggi, sempre di più, sono le tecnologie che si adattano agli individui.

L’85% degli intervistati segnala per i prossimi tre anni investimenti significativi in tecnologie di intelligenza artificiale, il 31% dichiara che la loro azienda sta pianificando di utilizzare estensivamente gli studi sul comportamento dell’uomo per guidare lo sviluppo di nuove forme di customer experience entro lo stesso periodo.

Gli annunci sono consultabili nella sezione professioni sul sito di accenture.