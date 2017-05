Una lavagna cognitiva cambia il modo di fare le riunioni

Una versione beta della lavagna cognitiva di Ricoh basata sulla tecnologia di IBM Watson sarà tra le soluzioni presenti all’IBM Watson Summit Italia 2017.

La Intelligent Workplace Solution cambierà le modalità con cui i team si riuniscono e collaborano e lo farà grazie a strumenti analitici che in tempo reale guidano la riunione.

La soluzione supporterà attivamente i partecipanti ai meeting dal momento che sarà in grado di rispondere a comandi vocali, prendere appunti, annotare attività e tradurre i contenuti in diverse lingue.

Tra le principali funzionalità della nuova lavagna cognitiva di Ricoh, infatti, ci sono i comandi vocali semplificati: i partecipanti alle riunioni, fisicamente presenti oppure collegati da remoto, possono controllare tramite comandi vocali i contenuti sullo schermo, incluso l’avanzamento delle presentazioni

La lavagna cognitiva provvede anche alla traduzione dei contenuti in un’altra lingua: Intelligent Workplace Solution è in grado di tradurre in altre lingue quanto detto dai partecipanti, visualizzando i testi sullo schermo oppure trascrivendoli.

Conferisce semplicità di accesso alle riunioni: al passaggio del badge, la soluzione registra le presenze. Inoltre, traccia quanto viene detto per assicurarsi che tutto quanto previsto dall’agenda venga discusso.

Ha anche la capacità di seguire conversazioni parallele: durante il meeting tutte le discussioni vengono visualizzate sulla lavagna.

La lavagna cognitiva di Ricoh sarà disponibile in Italia entro la fine dell’anno.