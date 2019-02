Al MWC 2019 Lenovo ha lanciato nuovi prodotti in varie sezioni del suo catalogo. Dai Pc agli smart device fino alle soluzioni per data center e IoT.

Si parte dalle soluzioni di mobile computing per l’utenza business, con le ultime aggiunte al portfolio ThinkPad. Arrivano i nuovi modelli: T490s, T490, T590, X390 e X390 Yoga.

Mobile computing per le aziende

Per questi ultimi modelli ThinkPad l’azienda si è focalizzata sull’introdurre innovazioni nella gamma e sul concetto di connettività intelligente. Con la soluzione di sicurezza ThinkShield, con funzionalità come ThinkPad PrivacyGuard con PrivacyAlert e ThinkShutter disponibili sulla maggior parte dei modelli. O come il nuovo, moderno BIOS ThinkPad, con nuove funzionalità che includono capacità di autoriparazione.

Il modello T490 supporta WWAN ad alta velocità, con connettività fino al Gigabit, utilizzando il modulo Fibocom LTE CAT16 L860-GL. I modelli T490s, X390 e X390 Yoga dispongono inoltre dell'ultima soluzione Intel WiFi 6.

Tra le altre funzioni, Lenovo cita il doppio microfono con prestazioni a 360°. Nonché il display HDR con supporto Dolby Vision, disponibile su tutte le serie T. Mentre il nuovo display FHD 400 nit a bassa potenza è disponibile sui modelli T490s e T490. Infine, gli ultimi processori Intel Core di ottava generazione.

Lenovo per Firstline Worker e lavoratori in movimento

Sempre in questo ambito, l’azienda ha inoltre introdotto i laptop Lenovo 14w con Windows 10 e Lenovo 14e Chromebook. Si tratta di modelli progettati per supportare la produttività dei Firstline Worker.

Il contributo dei Firstline Worker è fondamentale per diversi segmenti, quali il retail, l'hospitality, il travel e il manufacturing. E tuttavia, sottolinea Lenovo, sono spesso trascurati quando si tratta di allocare le risorse aziendali di computing.

Invece, fornendo ai Firstline Worker Pc progettati per le loro esigenze, le aziende possono migliorare la collaborazione e il contributo a valore aggiunto.

Lenovo ha anche annunciato un nuovo display mobile ThinkVision M14 e le cuffie X1 ANC, per il lavoro in team a distanza. L'M14 consente ai lavoratori in movimento di aumentare lo spazio sullo schermo e agevolare la condivisione dei contenuti. Le cuffie X1 ANC sono ottimizzate da Dolby per offrire funzionalità audio avanzate durante le comunicazioni e i comandi vocali.

Lenovo Tab V7 è definito dall’azienda come un tablet-and-smartphone-in-one, ultra-portatile. Un device che offre agli utenti sempre in movimento il meglio da entrambi i mondi.

Lenovo Tab V7 combina infatti i vantaggi di un tablet Android. Tra cui la durata della batteria di un'intera giornata, un audio performante e un display IPS Full HD da 6,9”. Con i vantaggi di uno smartphone che consente di parlare, inviare testo e utilizzare i dati ovunque. Il tutto in una fascia di prezzo accessibile.

IdeaPad e IdeaCentre

La nuova gamma di Pc consumer con Windows 10 IdeaPad e IdeaCentre è ideata per studenti, giovani professionisti e famiglie.

Il nuovo notebook ultra-slim IdeaPad S540 è disponibile nelle dimensioni da 14 e 15 pollici, in un telaio interamente in alluminio. Bilancia prestazioni elevate con una maggiore portabilità e una durata superiore della batteria.

È equipaggiato con un processore Intel Core i7 di ultima generazione con opzioni fino alla GPU NVIDIA GeForce MX250. Oppure con l'opzione di un processore mobile fino all’AMD Ryzen 7 3700U con grafica Radeon RX Vega 10.

Il “fratello minore” di IdeaPad S540 è il nuovo IdeaPad S340. Questo presenta un profilo ancora più sottile e leggero rispetto a prima e opzioni da 14 o 15 pollici. Oltre a offrire una maggiore potenza. L’IdeaPad S340 è anche smart, grazie alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Amazon Alexa e Microsoft Cortana.

Il nuovo laptop convertibile 2-in-1 IdeaPad C340 è sottile e versatile, pensato per chi è sempre in movimento. Offre una durata della batteria fino a 8 ore, con tecnologia RapidCharge, e supporto per Active Pen su determinati modelli.

A completare la nuova famiglia di Pc consumer Lenovo c’è il nuovo desktop all-in-one IdeaCentre AIO A340. Può adattarsi a qualsiasi casa moderna così come a uno spazio di lavoro, e dispone di un display Full HD da 22 o 24 pollici.

IdeaCentre AIO A340 può offrire fino al processore Intel Core i5-8400T con AMD Radeon 530 o grafica integrata. O, a scelta, fino al processore AMD A9-9425 di 7a generazione con grafica Radeon R5.

Lenovo Data Center Group

Anche il Lenovo Data Center Group ha lanciato una serie di novità in occasione del MWC 2019. Tra queste, ThinkSystem SE350, un server edge leggermente più grande di un ThinkPad. Questo prodotto verrà commercializzato in estate e si presenta largo la metà e notevolmente più corto di un server tradizionale. È dunque una soluzione ideale per l'installazione in spazi ristretti.

ThinkSystem SE350 può essere montato a muro, impilato su un ripiano o installato in un rack. Consente di accrescere potenza di elaborazione, archiviazione e networking vicino a dove vengono generati i dati. E, di conseguenza, di velocizzare l’esecuzione delle azioni risultanti dall'analisi di tali dati.

Il deployment di tali server edge avviene normalmente al di fuori dei data center protetti. Per questo motivo, includono la tecnologia necessaria a crittografare i dati archiviati sul dispositivo, in caso di manomissione. Consentendo solo agli utenti autorizzati di accedervi. Inoltre, il server supporterà entrambe le connettività, sia WiFi che LTE.

Al MWC 2019 Lenovo ha anche offerto dimostrazioni, con i partner, di soluzioni per le smart city e l’IoT.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Lenovo, a questo link.