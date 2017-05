Lantech e Longwawe una fusione per la digital transformation

Lantech Solutions, network integrator nella progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete, e Longwave, società di ingegneria specializzata nella consulenza e nei servizi gestiti di IT, hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo definitivo di fusione, ampliando in modo significativo il portfolio di offerta nel settore del networking e della collaboration.

L’obiettivo dell’operazione di fusione è quello di realizzare un nuovo soggetto con caratteristiche tali da ricoprire un ruolo da protagonista nell’IT: un system integrator che offra soluzioni di networking, collaboration, security e performance per le organizzazioni che desiderano affrontare con successo la sfida della digital transformation.

Il mondo Ict sta evolvendo rapidamente: fenomeni quali il cloud, il Software Defined Everything, l’Internet of Things sono solo alcune delle tendenze per il futuro. Con la loro fusione Lantech e Longwave vogliono creare una realtà aziendale con i giusti requisiti per un panorama in continua evoluzione, che sia in grado di affrontare le sfide sempre più complesse che il cambiamento oggi impone.

Lantech e Longwave sono aziende sane , cresciute in modo costante investendo nelle persone con oltre 6.000 ore di formazione ogni anno. L’affinità culturale, data dagli obiettivi e dai valori condivisi, sarà in grado non solo di creare una forte sinergia e complementarietà in termini di competenze tecnologiche, ma di garantire anche una forte presenza territoriale, portando un’innovazione di valore, sostenuta da un team competente e certificato.

Con la fusione Lantech entrerà a far parte, come già Longwave, del Gruppo Zucchetti.