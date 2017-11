Arriva il LaaS, ovvero assistenza legale come servizio

LexDo.it è una startup nata nel 2015 che opera nel settore legal tech, con una soluzione legale che permette di tutelare la propria impresa o famiglia in modo semplice e ad un prezzo economico.

L’obiettivo di LexDo.it è di offrire un unico punto di riferimento sempre disponibile per chi non vuole o non può accedere al mercato legale tradizionale.

Per farlo la startup ha lanciato abbonamenti annuali a 99 euro più Iva, che includono sia documenti legali personalizzati a norma che consulenze con avvocati su qualsiasi tematica legale e che vengono gestiti tramite un software automatizzato.

No azione legale fai da te

Per Giovanni Toffoletto, uno dei co-fondatori di LexDo.it, liberi professionisti e Pmi «hanno capito di aver bisogno di servizi legali, ma e spesso pensano che non valga la pena rivolgersi a uno studio. Spesso cercano di fare da soli con consigli e documenti trovati su internet, rischiando di commettere gravi errori e di incorrere in futuri costi e sanzioni».

Del resto oil modello legale tradizionale spesso non è adatto alle esigenze di piccole medie aziende o lavoratori freelance. Bisogna trovare un professionista esperto nella materia specifica, ottenere un appuntamento, presentargli il problema e attendere di ricevere una risposta, con anche dubbi in ordine al compenso.

Ecco allora che LexDo.it propone la Legge come un Servizio (Laas).

Grazie al software LexDo.it è in grado di ribaltare il modello tradizionale, generando in pochi minuti con una semplice intervista guidata contratti personalizzati e a norma per ogni esigenza: lavoro, tutela marchi o brevetti, documenti per realizzare siti web, contratti per servizi e altro.

Glii utenti possono creare contratti da remoto, 24h su 24 e 365 giorni all’anno.

Se serve un consiglio o un parere per un caso complesso è possibile parlare con un avvocato: a trovare l’esperto in materia ci pensa il software in meno di 48 ore.

LexDo.it assicura che il costo è sempre chiaro fin da subito e con una politica soddisfatti o rimborsati al 100%.

LexDo.it ha recentemente acquisito rovacontratto.com e dal lancio ha già generato più di 67.000 documenti per aziende e privati in Italia e non solo.

L’idea ha ricevuto un primo investimento di 100.000 euro ed è stata premiata da un bando di Regione Lombardia per l’innovazione da 65.000 euro, che utilizzerà per continuare a rinforzare la propria squadra di ingegneri e avvocati.