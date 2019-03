Oculus Rift S è il nuovo visore di realtà virtuale per Pc svelato dal marchio di proprietà di Facebook. Il nuovo dispositivo è stato presentato alla GDC 2019, la Game Developers Conference di San Francisco.

Il nuovo visore di realtà virtuale combina la tecnologia di tracking Oculus Insight con la potenza d’elaborazione del proprio Pc. L’headset è costruito sulla piattaforma Rift e offre a gamer e appassionati l'accesso ai coinvolgenti contenuti di realtà virtuale. Il lancio di Oculus Rift S è previsto per questa primavera al prezzo di 449 euro.

Rift S sostituisce Rift con un upgrade a un display ad alta risoluzione, un'ottica migliorata e una funzione chiamata Passthrough+. Questa permette di avere una percezione del mondo reale che circonda il giocatore, senza necessità di dover togliere il visore.

Rift S funziona con la piattaforma Rift, dando accesso ai titoli di realtà virtuale più popolari fin dal giorno del lancio. L'ottica e la tecnologia di visualizzazione migliorate offrono un'immagine più nitida con una maggiore densità di pixel.

Oculus Rift S, comfort, audio integrato e tracking preciso

Per progettare Rift S, Oculus ha collaborato con Lenovo, attingendo all’esperienza nella realtà virtuale e nella realtà aumentata dell’azienda. Nonché ai feedback della gaming community Lenovo Legion. Lenovo ha co-progettato Rift S per un maggiore comfort, una migliore distribuzione del peso e un migliore isolamento dalla luce. Inoltre, con un semplice sistema a cavo singolo per un'esperienza senza ingombri.

Rift S presenta la stessa soluzione audio integrata di Oculus Quest e Oculus Go. Con un jack che permette di utilizzare le proprie cuffie preferite.

Come Quest, Rift S dispone di Oculus Insight, la tecnologia di inside-out tracking all'avanguardia. Utilizzando algoritmi di computer vision, Oculus Insight cattura, traccia e attraversa gli spazi fisici in tempo reale. I visori Rift S sono dotati di cinque sensori per massimizzare il volume di tracciamento a supporto della libreria Rift esistente.

I controller Oculus Touch, riprogettati per l'inside-out-tracking, permettono di percepire la presenza delle mani in modo da poter afferrare, puntare ed effettuare gesti nella realtà virtuale.

È stato abilitato anche Passtrough+, una modalità audio passthrough stereo-correct. Si serve dei principali aggiornamenti del runtime di Oculus, incluso ASW (Asynchronous Spacewarp), per produrre un'esperienza di qualità, con una disparità di profondità minima e senza impatto sulle prestazioni.

Poiché Rift e Rift S condividono la stessa piattaforma, gli attuali proprietari di Rift potranno beneficiare dei continui aggiornamenti software. Potranno inoltre accedere agli stessi contenuti disponibili oggi e che arriveranno in futuro.

Maggiori informazioni su Oculus Rift S sono disponibili a questo link.