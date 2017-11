La firma digitale: cos’è e come funziona

Firma elettronica, elettronica avanzata e digitale: vediamo quali sono le differenze e come si possono apporre a un documento elettronico

giugno 2004 Dal 1997, anno in cui, grazie alla legge Bassanini,

viene sancita la validità giuridica dei documenti elettronici, è

stata fatta molta strada nella diffusione dell’utilizzo della firma digitale.

Lo scorso marzo, infatti, il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie

Lucio Stanca ha rese note le cifre: oltre 1.250.000

card rilasciate dai 13 enti certificatori, ai quali peraltro se ne

dovrebbero aggiungere a breve altri cinque.

Una spinta decisiva alla diffusione è stato certamente l’obbligo

per le imprese, in vigore dal luglio dello scorso anno, di inviare

gli atti societari al Registro delle Imprese esclusivamente per via telematica,

la qual cosa implica che le aziende dispongano della smart card per apporre

la firma digitale.

Di pari passo sta procedendo la diffusione anche all’interno della stessa

pubblica amministrazione centrale, visto che i dirigenti e i funzionari con

potere di firma sono stati dotati di smart card.

E oltre alla PA e agli imprenditori, i notai, gli avvocati. l’arma dei

carabinieri, il ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero

di Grazia e Giustizia sono tra i soggetti che attualmente ne trainano la diffusione.

Ma a cosa serve la firma digitale e come funziona?

Gli aspetti giuridici

Partiamo dalla legge: secondo l’articolo 15 della Legge n.59/97

“gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione

e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati

nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con

strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”,

vale a dire che un documento siglato con firma digitale ha lo stesso

valore di quello dotato di firma autografa. Nel 1997 era prevista per

legge un solo tipo di firma digitale.

Attualmente, a seguito del recepimento di una direttiva europea in materia,

vengono contemplate tre tipologie di firma: la firma elettronica,

la firma elettronica avanzata e la firma digitale. Vediamole nello specifico.

La firma elettronica è lo strumento di autenticazione

di dati elettronici: può essere realizzata con qualsiasi strumento (password,

PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche e così

via).

La firma elettronica avanzata è ottenuta attraverso

una procedura informatica (crittografia) che garantisce la connessione univoca

al firmatario e la sua univoca identificazione. I sistemi informatici utilizzati

permettono al firmatario di verificare se è avvenuta una qualsiasi modifica

dei dati.

E arriviamo alla firma digitale propriamente detta (definita

dall’articolo 1 del DPR 445/00) che è il risultato di una procedura

informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,

una pubblica e l’altra privata, che consente al sottoscrittore, tramite

la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, di rendere

manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento

informatico.

Il sistema di chiavi asimmetriche è certificato da un ente certificatore

(Certification Authority, CA), che può essere accreditato

o non accreditato: entrambe le certificazioni, sia quelle rilasciate

da un certificatore accreditato, il cui elenco è pubblico ed è

tenuto e aggiornato dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica

nella Pubblica Amministrazione: www.cnipa.gov.it), sia quelle rilasciate da

certificatore non accreditato hanno lo stesso valore giuridico.

L’unica differenza è che la Pubblica Amministrazione accetta solo

documenti digitali muniti di firma rilasciata da una CA certificata.

I certificatori accreditati sono quelli che hanno superato l’istruttoria

di accreditamento e sono abilitati ad operare come “terzi di fiducia”,

ossia come coloro che ufficialmente possono associare l’identità

di una persona (il titolare della firma elettronica) ad una struttura dati riconosciuta

da tutti (il certificato digitale di firma) e rendere tale informazione disponibile

pubblicamente con tecnologia a prova di frode (infrastruttura a chiave

pubblica PKI).

I certificatori non accreditati, per esercitare non hanno bisogno di certificazione

preventiva ma sono soggetti alla vigilanza del CNIPA.

Fino a questo punto ci siamo soffermati solo sugli aspetti prettamente giuridici.

Ma per comprendere pienamente il processo è importante analizzare anche

gli aspetti tecnologici.

continua...