La batteria di alcuni MacBook Pro da 15″ potrebbe surriscaldarsi. Apple la cambia

Apple ha avviato il richiamo di alcuni MacBook Pro da 15" di generazione precedente, che contengono una batteria che potrebbe surriscaldarsi e rappresentare un rischio per la sicurezza. I portatili sono stati venduti principalmente tra il settembre 2015 e il febbraio 2017; possono essere identificati tramite il numero di serie del prodotto. Il richiamo non riguarda nessun altro MacBook Pro da 15" né altri notebook Mac.

Apple chiede di interrompere l’utilizzo dei portatili interessati. I clienti possono visitare il sito apple.com/support/15-inch-macbook-pro-battery-recall per conoscere i dettagli sui prodotti che potrebbero presentare il problema e su come ottenere la sostituzione gratuita della batteria.

Per verificare il modello di cui si dispone, scegliere “Informazioni su questo Mac” dal menu Apple nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Se appare “MacBook Pro (15 pollici, display Retina, metà 2015)”, inserire il numero di serie del computer sulla pagina del programma per scoprire se è idoneo alla sostituzione della batteria.