Kubernetes as a service, la proposta di Ovh si amplia

Kubernetes è impiegato da decine di migliaia di team IT nel mondo per gestire carichi di lavoro con i container, dallo sviluppo alla produzione.

Per facilitare a organizzazioni DevOps, amministratori di sistema, decision maker IT l'utilizzo di Kubernetes, sollevandoli dai problemi associati alla manutenzione del software e dell'infrastruttura, Ovh ha lanciato un programma beta privato a ottobre dello scorso anno.

A seguito dei riscontri ricevuti dai clienti coinvolti nella prima fase di test, il provider ha ampliato l'offerta di Managed Kubernetes Service, che ora include Load Balancer integrato nativamente con Kubernetes; aggiornamento delle policy di sicurezza a cura del cliente; scelta tra le versioni 1.11 e 1.12 di Kubernetes.

La proposta di Kubernetes include la fornitura di uno standard comune tra i provider di servizi cloud ibridi e multicloud. Il servizio gestito rimane fedele agli standard aperti e allo stesso tempo sfrutta i vantaggi del public cloud.

I clienti possono utilizzare un'API standard aperta che trae vantaggi da una vasta community e da un ecosistema, tra cui oltre 627 aziende e progetti presenti su https://landscape.cncf.io/, oltre a fornire tutti i vantaggi esclusivi di OVH: supporto 24/7, protezione anti-DDoS gratuita e accesso alla rete globale in fibra ottica a 16 Tbps, il tutto messo a dipsosizione del principale fornitore europeo di servizi cloud.

Possono anche ottenere un'offerta gestita completamente compatibile con Kubernetes e godere dei vantaggi del modello pay-as-you-go del public cloud Ovh. OVH fornisce gratuitamente il software di orchestrazione di Kubernetes e l'infrastruttura necessaria per eseguirlo. I clienti pagheranno solo per l'archiviazione (volume persistente) e l'infrastruttura di elaborazione su cui verranno avviati i loro container, con gli standard del cloud pubblico OVH e con il volume richiesto.

Esempio: un'azienda può disporre di un cluster CPU/RAM con prestazioni costanti garantite a partire da 22 euro al mese (IVA esclusa), mentre un'infrastruttura costituita da cinque nodi di lavoro con una RAM totale da 35 GB e 10 vCores costerà 110 euro al mese (IVA esclusa). I clienti che desiderano utilizzare Kubernetes e distribuire i propri container sul cloud Ovh non dovranno sostenere costi aggiuntivi per il loro utilizzo, poiché la larghezza di banda in entrata e in uscita è inclusa.