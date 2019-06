Konica Minolta, la stampante diventa un hub tecnologico intelligente

È risaputo quanto Konica Minolta stia evolvendo, rivolgendosi al mercato come consulente di servizi IT e per la gestione dell’ufficio digitale.

Ma la stampa tradizionale e multifunzione rappresenta ancora una parte importante del business per molte aziende e conseguentemente della società giapponese.

Per queste realtà Konica Minolta ha creato una nuova innovativa gamma di stampanti multifunzione.

Bizhub i-Series è infatti la nuova gamma di dispositivi multifunzione IoT di prossima generazione nata dal desiderio di ripensare il modo in cui i dispositivi multifunzione operano in ufficio.

Per Konica Minolta le stampanti i-Series sono hub tecnologici intelligenti che abbracciano le esigenze delle aziende e accrescono la loro capacità di fare business.

La tecnologia smart delle nuove macchine aumenta la connettività degli uffici, ottimizzando il modo di lavorare nel quotidiano; dai miglioramenti operativi alla trasformazione digitale, le nuove bizhub i-Series sono pensate per l’ufficio del domani.

La nuova gamma intende semplificare le complessità per migliorare la produttività, snellire i processi aziendali, consentire un miglior processo decisionale e consentire attività più intelligenti.

È per questo che Konica Minolta vede nella gamma i-Series l’inizio di una nuova fase: ripensare la propria tecnologia per metterla al servizio delle persone, ottenere un lavoro di qualità e far funzionare il business al meglio per consentire alle aziende di focalizzarsi su ciò che conta davvero.

Il design ha un'interfaccia utente intuitiva in stile smartphone con pannello touchscreen 10" inclinabile, bordi arrotondati e indicatori di stato a LED.

L'esperienza utente interattiva fornisce facilità d'uso, senza tempi di attesa, feedback vibrazione e personalizzazione.

Entrambi i modelli A3 e A4 funzionano esattamente nello stesso modo, cosicché gli utenti possano essere produttivi, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Le i-Series sono dotate di un'unità di elaborazione centrale quad-core con 8 GB di memoria standard e SSD da 256 GB, che consente operazioni a risposta rapida e ad alte prestazioni.

La stampa a colore a piena velocità, l’alimentatore a singolo passaggio fino a 200ipm, il sensore ad ultrasuoni standard di rilevamento doppia alimentazione foglio e il vassoio a grande capacità, uniscono sapientemente affidabilità, versatilità e le funzionalità dei dispositivi Konica Minolta.

Il software Dispatcher Suite, integrabile, consente una gestione della stampa e del flusso documentale avanzato. Per rendere le MFP ancora più flessibili, Konica Minolta ha pensato a Marketplace, una piattaforma che offre la libertà di personalizzare l’accesso alle APP a maggior valore aggiunto per il cliente.

Le i-Series possono integrare i processi di lavoro con tecnologie come le piattaforme IoT Edge, per creare piattaforme di gestione dell’ufficio digitale in grado di adattarsi a tutti i tipi di esigenze e stili di lavoro.

Poiché i-Series raccoglie in modo intelligente i dati per l’autodiagnosi e per la previsione ottimale dei tempi di sostituzione di parti e materiali di consumo, i tempi di inattività sono ridotti e l’utilizzo continuativo dei dispositivi è garantito.

Le macchine avranno sempre a disposizione la tecnologia più aggiornata, perché il firmware più recente può essere caricato regolarmente, in tempo reale o programmato.

Grazie ai servizi bizhub SECURE, i-Series promuove un ecosistema di lavoro sicuro in cui i dati sono protetti e accessibili in modo affidabile. Inoltre, l'estensione opzionale anti-virus BitDefender scansiona automaticamente tutti i dati trasmessi e ricevuti, in tempo reale, in modo che i dati rimangano protetti da minacce esterne.

Tutti i modelli della gamma i-Series sono conformi alle normative GDPR e HCD-PP con certificazione ISO 15408, pertanto soddisfano tutti i requisiti di riservatezza dei dati e sicurezza.

Stampa sostenibile

Ogni modello della linea bizhub i-Series ha una classificazione EPEAT Gold e soddisfa gli standard più rigorosi Blue Angel.

La nuova unità di fusione e il toner di fissaggio a bassa temperatura consentono di ridurre i consumi energetici TEC durante l’accensione e in modalità stand by.

L’impatto ambientale è ridotto anche grazie al nuovo design del packaging: il tradizionale materiale di imbottitura è stato sostituito con cuscini ad aria più leggeri, garantendo comunque la sicurezza durante il trasporto.

Anche l’inquinamento sonoro è stato ridotto, con macchine più silenziose, grazie ai miglioramenti apportati alla ventola di raffreddamento e al meccanismo ADF, per un ambiente di lavoro che favorisce la concentrazione.

Attualmente i modelli disponibili sono bizhub C250i, C300i, C360i, (MFP A3 Colore), C3300i, C3350i, C4000i e C4050i (MFP A4 Colore). Ulteriori modelli verranno rilasciati nei prossimi mesi.