Konica Minolta acquista Eines Systems

Konica Minolta ha acquisito l‘azienda spagnola Eines Systems, specializzata nel controllo visivo automatizzato.

Grazie alle tecnologie sviluppate per la misurazione del colore e della luce, Konica Minolta ha ampliato le proprie proposte nell’ambito del rilevamento dati per le applicazioni in ambito ICT e dell‘industria automobilistica.

Con l‘acquisizione di Eines, Systems Konica Minolta amplia il proprio impegno strategico nella realizzazione di sistemi per il controllo visivo nell‘industria automotive.

Nel settore del rilevamento dati Konica Minolta offre prodotti e soluzioni per la misurazione del colore di sorgenti luminose e del colore di componenti e materiali sulla base di tecnologie ottiche che vengono costantemente ottimizzate.

I prodotti e le soluzioni di Konica Minolta contribuiscono ad aumentare la qualità e la produttività. E poiché l‘azienda ha potenziato la propria offerta nel settore industriale ICT come competenza principale, in particolare per i display LCD e gli schermi OLED, tra le attività strategiche di crescita ha potenziato anche lo sviluppo di tecnologie e prodotti in relazione alle crescenti esigenze di automazione nel settore automotive.

Eines Systems ha eccellenze competitive nei sistemi automatizzati di controllo qualità per i processi produttivi dell‘industria automobilistica.

L'azienda spagnola è all‘avanguardia soprattutto nello sviluppo di soluzioni flessibili e gestite su base globale.

Attualmente svariati processi di controllo visivo nell‘industria automobilistica sono affidati in gran parte alla valutazione umana e comportano molte sfide in relazione a gestione qualità, risultati più stabili e ricerche di laboratorio.

Trasformando le esigenze in operatività, Eines Systems ha sviluppato negli ultimi anni sistemi per l‘ispezione visiva nell‘industria automotive, che sono stati adottati da clienti europei.

L‘azienda iberica sta pianificando ora l‘ulteriore implementazione di tali sistemi in paesi non europei.

Acquisendo Eines Systems, il Gruppo Konica Minolta spingerà il lancio di attività correlate al controllo visivo per l‘industria automobilistica. La transazione è stata conclusa il 31 maggio 2019.