Con Kirey Group la system integration italiana fa poker

Kirey Group è un gruppo di aziende italiane operanti nella system integration che riunisce e integra le competenze di Kirey, IKS, Insirio e System Evolution.

Il progetto, nato dall’idea del Ceo del gruppo Vittorio Lusvarghi di creare il nuovo polo dell’IT italian della system integration, con il supporto del fondo di private equity Synergo SGR, si pone l'obiettivo di creare un punto di riferimento per le aziende che vogliono innovare e ottimizzare i propri processi in un’ottica di trasformazione digitale.

Forte dell’esperienza delle quattro realtà che lo compongono e sfruttandone competenze, sinergie, best practice e una base clienti ampia e solida, Kirey Group supporta aziende di medie e grandi dimensioni operanti principalmente nei settori Banking, Insurance, Oil&Gas, Government e, in misura minore, nel Manufacturing, contando anche su partnership significative a livello globale, e disponendo di certificazioni ed expertise relative alle principali piattaforme tecnologiche.

Ci crede anche il fondo: Gianfilippo Cuneo, fondatore ed amministratore delegato di Synergo SGR, rileva come “Con Vittorio Lusvarghi si è creata fin da subito una forte sintonia di intenti e come Synergo stiamo dando e continueremo a dare tutto il nostro supporto al Gruppo per consentire il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di crescita“.