Arriva il Pc per le classi e le aule del futuro (prossimo), lo strumento di creazione e formazione del ventunesimo secolo: Kano, in partnership con Microsoft, ha infatti lanciato Kano Pc, un computer per gli utenti più giovani, ideato innanzitutto per imparare le basi dell’informatica e della programmazione, per comprendere ed esplorare, prima ancora che utilizzare, il mondo del computing.

Ma partiamo da cos’è Kano, o meglio chi è. Kano una giovane società di computing lanciata tra il 2013 e il 2014 tramite una campagna di crowdfunding. L’azienda progetta e propone kit di computer che permettono alle nuove generazioni di costruire tecnologia, invece che semplicemente utilizzarla. Fedeli allo spirito DIY, Do It Yourself, i kit di sviluppo portano l’approccio “learning by doing” nel settore del computing.

Kano ha prodotto, e ha in catalogo, kit di vario genere: computer, sensori, luci; né mancano strumenti di sviluppo per imparare a programmare. Il processo creativo sulla piattaforma Kano è infatti end-to-end: dall’hardware al software, passando per componenti open source fino a Kano OS, sistema operativo basato su Raspian per Raspberry Pi.

Kano Pc, il kit Powered by Windows

Grazie alla partnership con Microsoft, il nuovo Kano Pc è invece un kit “build-your-own” per costruire il proprio computer ”Powered by Windows 10”.

Si tratta di un tablet / laptop potenziato da un processore Intel Atom quad core e dotato di un display touch da 11,6, che arriva con tutti gli strumenti, sia hardware che software, atti a guidare i giovani studenti in un viaggio nell'informatica, di cui essi sono protagonisti in modo creativo.

Una volta aperta la confezione, spiega l’azienda, l’utente può seguire uno storybook che porta, passo dopo passo, a connettere le parti, che sono sostituibili. Si possono osservare i LED sulla scheda del circuito stampato accendersi ed esplorare con una lente di ingrandimento i componenti opportunamente etichettati, prima di applicare il retro dell’involucro, che è comunque trasparente, e una cover che fa anche da tastiera di dimensioni standard.

Una volta accesso, Kano Pc offre l'esperienza “How Computers Work“, un'app che consente di creare emoji con codice binario, sperimentare con il touch e il suono, e giocare con il processore e la memoria. Divertendosi, i più giovani hanno la possibilità di apprendere cosa fa il computer quando si preme un tasto, si parla nel microfono o si tocca lo schermo.

La dotazione di software comprende anche Minecraft: Education Edition, la piattaforma di apprendimento basata sul popolare gioco. Inoltre, ci sono numerosi strumenti e contenuti di introduzione all’informatica e per fare i primi passi nella programmazione.

Su Kano Pc è pre-installato Windows 10 in modalità S, compatibile con la suite Office di Microsoft.

Il computer è al momento in pre-ordine, con consegne alla fine di ottobre, ma solamente negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito: la disponibilità anche in Europa e nel resto del mondo è comunque data come “coming soon”, e il computer da costruire sarà disponibile anche sul Microsoft Store.

Informazioni complete sono disponibili sul sito Kano, a questo link.