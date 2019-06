Jony Ive, il designer ideatore di iPhone e iMac, lascia Apple

Finisce un'era in Apple. Jony Ive, chief design officer di Apple, lascerà l'azienda nel corso dell'anno per formare una società di design indipendente, che vedrà Apple tra i suoi principali clienti. Nella sua nuova società Ive si occuperà di progetti personali, ma continuerà a lavorare a stretto contatto con Apple e su una serie di progetti dell'azienda di Cupertino.

"Jony è una figura unica nel mondo del design e il suo ruolo nella rinascita di Apple non deve essere sottovalutato, dall'innovativo iMac del 1998 all'iPhone fino all'ambizione senza precedenti di Apple Park, a cui recentemente ha dedicato così tanta energia e cura – ha detto Tim Cook, CEO di Apple –. Apple continuerà a beneficiare del talento di Jony collaborando direttamente con lui su progetti esclusivi e attraverso il lavoro continuo del brillante e appassionato team di design che ha costruito. Dopo tanti anni di stretta collaborazione, sono felice che il nostro rapporto continui a evolversi e spero di lavorare con Jony a lungo nel futuro".

Con la fuoriuscita da Apple di Ive, che per i suoi progetti era stato insignito del titolo di baronetto dalla Regina Elisabetta d'Inghilterra, i responsabili del team di design Evans Hankey, vice presidente di Industrial Design, e Alan Dye, vice presidente di Human Interface Design, riferiranno a Jeff Williams, chief operating officer di Apple. Sia Dye sia Hankey hanno svolto per molti anni ruoli di leadership nel team di progettazione di Apple. Williams, che ha guidato lo sviluppo di Apple Watch fin dalla sua nascita, trascorrerà più tempo a stretto contatto con il team di progettazione.

"Dopo quasi 30 anni e innumerevoli progetti, sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto per creare in Apple un team di progettazione, un processo e una cultura senza pari. Oggi questo team è più forte, più vivace e con più talento che in qualsiasi momento della storia di Apple – ha detto Ive –. Il team prospererà certamente sotto l'eccellente leadership di Evans, Alan e Jeff, che sono stati tra i miei più stretti collaboratori. Ho la massima fiducia nei miei colleghi designer di Apple, che rimangono i miei amici più cari, e spero di lavorare con loro per molti anni a venire".

Il team di design di Apple, che ha ottenuto innumerevoli premi di design, riunisce creativi di tutto il mondo rappresentanti di molteplici discipline, tra cui l'interfaccia utente, il design industriale, la grafica e il font design, l'aptica e il sound design.