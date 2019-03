Jda vara una piattaforma di supply chain con intelligenza artificiale

JDA Software ha compiuto un passo verso la realizzazione di una Autonomous Supply Chain, offrendo il proprio portfolio per la supply chain end-to-end come piattaforma di sviluppo. La Supply Chain Management Platform, supportata da intelligenza artificiale, consentirà lo sviluppo di applicazioni e tecnologie innovative basate sulle soluzioni Jda.

Per creare un'Autonomous Supply Chain, una piattaforma per la supply chain è essenziale. Integrando la piattaforma SCM con la tecnologia di intelligenza artificiale e machine learning, Jda permetterà alle aziende e ai partner di creare applicazioni sulla piattaforma, introducendo sensori e dati di streaming critici e altre fonti di dati per prendere decisioni in tempo reale, attuabili e probabilistiche.

Questo migliorerà le decisioni di business e permetterà di unificare supply chain ampie e complesse.

Con la piattaforma di Scm le aziende possono sfruttare la Jda Luminate Control Tower come fondamento per la visibilità della rete, dato che consente alle aziende di avere visibilità, interpretare e agire sulla base di informazioni in tempo reale da tutto l'ecosistema digitale, rilevando eventi inattesi in tutta la supply chain estesa e orchestrando azioni correttive con una guida prescrittiva basata su machine learning.

Con un'architettura intelligente ed efficiente basata su API e supportata da MuleSoft, le aziende possono risolvere le sfide complesse, dalla pianificazione all'esecuzione, sfruttando più facilmente la potenza di intelligenza artificiale e machine learning e l'ottimizzazione. JDA SCM, che unisce piattaforma ed ecosistema, è la prima nel suo genere e funziona su Microsoft Azure, fornendo scalabilità, maturità, tecnologia intelligenza artificiale e machine learning e sicurezza.

La piattaforma Jda Scm consente di collegare le applicazioni aziendali core e basate su SaaS e unisce tutte le funzionalità di pianificazione, esecuzione e delivery end-to-end. Basata su Microsoft Azure, la piattaforma fornisce servizi iper-scalabili, robusti e affidabili, oltre a supportare la raccolta, la convalida e la condivisione delle risorse digitali della supply chain.

La piattaforma unifica anche dati interni ed esterni provenienti da partner per le applicazioni, lo sviluppo e la tecnologia come dunnhumby, FourKites e Zebra Technologies, insieme a Big Data e fonti Social, News, Events e Weather (SNEW). Unendo le risorse digitali della supply chain del cliente, i clienti possono utilizzare, migliorare, integrare, estrarre e analizzare grandi set di dati per individuare insight inediti in tutto il network della supply chain in grado di promuovere decisioni più smart e attuabili basate su AI/ML.

L'intelligenza all'interno della piattaforma SCM di Jda fa funzionare il portfolio JDA® Luminate , powered by Blue Yonder. Combinando la potenza dell'elaborazione distribuita con API flessibili e algoritmi ML scalabili all'avanguardia, la piattaforma di supply chain di JDA rappresenta il prossimo passo verso la supply chain autonoma per i clienti.