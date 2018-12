Jabra Evolve 65t è il nuovo arrivo nella gamma di cuffie professionali Evolve, del marchio specializzato nei dispositivi audio per le comunicazioni. Si tratta di auricolari true wireless primi in questa categoria, informa Jabra, a ottenere la certificazione Skype for Business.

Gli auricolari true wireless sono sempre più popolari tra gli utenti, grazie alla loro comodità. Ma finora non sono molto presenti nell’ambito professionale. Con il modello Evolve 65t, Jabra intende cambiare tale scenario, proponendo una soluzione di questo tipo anche per il business.

Lo fa incorporando nei nuovi auricolari le caratteristiche che hanno fatto apprezzare la gamma Evolve. Vale a dire: praticità wireless, qualità audio, compatibilità UC e doppia connettività per laptop e smartphone.

In un panorama in cui il lavoro è sempre più mobile, Evolve 65t supporta questa tendenza che sta interessando molte aziende e industrie. Per i professionisti, l’attività in mobilità è altrettanto importante, quando non di più, di quella alla scrivania. Poter contare sulle stesse prestazioni e caratteristiche di comfort anche in movimento diventa quindi essenziale.

Con Jabra Evolve 65t, il lavoro è mobile

Gli auricolari Jabra Evolve 65t offrono dunque un audio di qualità professionale non solo nella musica, ma anche per le chiamate. Aspetto, quest’ultimo, di fondamentale importanza per uno strumento di lavoro. Ciò, in un design veramente wireless, per la flessibilità d’uso sul luogo di lavoro o durante i viaggi.

Gli Evolve 65t consentono di inviare comandi vocali agli assistenti digitali con il semplice tocco di un pulsante. In questo modo è possibile rimanere connessi ed eseguire le attività necessarie anche durante gli spostamenti, in maniera comoda.

Sono inoltre in grado di connettersi a due dispositivi contemporaneamente. È possibile quindi usarli con il proprio smartphone e con il laptop.

La tecnologia a quattro microfoni e certificata Skype for Business assicura una qualità di chiamata ottimale in modalità wireless. E in seguito al recente annuncio che Microsoft Teams ora abilita il controllo delle chiamate, i dispositivi Jabra continueranno a essere supportati all'interno di Teams.

Per quanto riguarda l’autonomia, il produttore dichiara fino a cinque ore di batteria con un'unica ricarica e fino a quindici ore con la custodia di ricarica tascabile in dotazione.

Maggiori informazioni sui nuovi auricolari wireless Evolve 65t sono disponibili sul sito Jabra, a questo link.