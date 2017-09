Food: Italiaonline compra Buonissimo

Italiaonline prosegue nel rafforzamento di business e annuncia l’acquisizione di Buonissimo, la testata online dedicata al cibo nata nel 2000 e già partner consolidato di Italiaonline. Il sito diventa quindi il verticale food di Italiaonline, che completa la sua ampia offerta di portali tematici coprendo un settore di mercato tra i più strategici.

Il food portal ha circa un milione di utenti unici mensili e oltre 8mila ricette di ogni tipo e provenienza.

Con l’entrata nella famiglia dei verticali Italiaonline, i contenuti saranno arricchiti grazie all’avvio di nuove rubriche per seguire le tendenze del mondo food: dalle ultime novità sul mangiar sano ai migliori abbinamenti cibo-vino ai tutorial su metodi di cottura e tecniche di base e altro.

Come per gli altri portali tematici di Italiaonline, anche Buonissimo sarà oggetto di restyling in autunno, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente i contenuti e l’offerta pubblicitaria, sulla scia di quanto già realizzato per DiLei e SiViaggia, le cui nuove versioni, rilasciate lo scorso luglio, prevedono tutti i nuovi formati premium, presentati in occasione del lancio della nuova concessionaria IOL Advertising.

Andrea Chiapponi, Chief Commercial Officer Large Account di Italiaonline, ha detto in una nota che “Con l’ingresso di Buonissimo in Italiaonline dopo anni di importante collaborazione, il portafoglio dei nostri verticali cresce ancora, soprattutto a livello qualitativo. L’esperienza e la professionalità di Buonissimo nel mondo del cibo rappresentano una solida base per sviluppare ulteriormente un portale tematico di forte presa”.

Per il fondatore di Buonissimo, Fabio Spelta, “è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio, un percorso che permetterà di continuare ad accrescere i contenuti e di fornire una panoramica ancora più completa del mondo food, sempre più dinamico".