Audiweb ha reso disponibili i dati della fruizione di Internet (total digital audience) del mese di dicembre 2018. I nuovi dati dell’Audiweb Database, prodotti con la nuova metodologia Audiweb 2.0, sono stati distribuiti per la consultazione da parte degli iscritti al servizio.

Audiweb fornisce anche una sintesi dei dati dalla total digital audience del mese di dicembre 2018 e un sommario della media del secondo semestre 2018, della fruizione del web.

La total digital audience nel secondo semestre del 2018 ha raggiunto in media 42,3 milioni di utenti unici nel mese. Tale dato è pari al 70% della popolazione dai 2 anni in su.

Nel solo mese di dicembre, sono stati 42,5 milioni gli utenti online, 32,4 milioni nel giorno medio. Con 27,7 milioni di utenti unici, si conferma nel nostro Paese, tra donne e giovani, la preferenza della fruizione dell’online da smartphone.

Dati Audiweb: la media del secondo semestre 2018

In questo periodo di analisi sono stati 33,1 milioni gli individui dai 2 anni in su che hanno navigato nel giorno medio. Sono rimasti online, complessivamente, per 3 ore a persona.

Audiweb evidenzia poi i dati di media sui device utilizzati per accedere a Internet in questi mesi del 2018. Questi dati confermano ulteriormente la preferenza degli italiani per la navigazione via smartphone.

Nel giorno medio del semestre, risultano infatti 27,9 milioni gli utenti che hanno navigato da smartphone, il 62% della popolazione maggiorenne. Sono stati online per 2 ore e 48 minuti in media per persona. Mentre sono stati 11,4 milioni gli utenti che hanno navigato (anche o solo) da computer e 5,3 milioni da tablet.

Il mese di dicembre 2018

Audiweb offre poi il dettaglio per quanto riguarda la rilevazione dei dati di dicembre 2018. Sono stati 42,5 milioni gli individui di 2+ anni che hanno navigato in questo mese tramite i device rilevati. Hanno dedicato all’online complessivamente 75 ore, pari a 3 giorni e 3 ore.

La total digital audience nel giorno medio è rappresentata da 32,4 mlioni di utenti. Come per i mesi precedenti, anche a dicembre emerge in modo significativo l’uso di smartphone per accedere alla Rete. Che si traduce in 27,7 milioni di utenti unici, pari al 61,9%% della popolazione tra i 18 e i 74 anni, online in media per quasi 3 ore al giorno.

Il 71% della popolazione tra i 18 e i 74 anni si è collegata a Internet nel giorno medio a dicembre. Le fasce d’età più coinvolte sono ancora le più giovani, con l’82,5% dei 18-24enni collegato almeno una volta nel giorno medio e l’81,5% dei 25-34enni.

La fruizione da mobile coinvolge tutta la popolazione maggiorenne in modo consolidato, su vari livelli e su frequenze non molto differenti. Lascia un po’ indietro, ma con quota pressoché stabile, il segmento degli over 64, coinvolto nel 25,3% dei casi. Le donne, inoltre, mostrano una evidente preferenza per la navigazione da smartphone (il 63,8% è online da smartphone). Superano la quota degli uomini, che utilizzano uno smartphone per navigare nel 59,9%, così come per i più giovani.

Smartphone device preferito per navigare su Internet

Nel nostro Paese, conclude Audiweb, si naviga su Internet principalmente da smartphone. L’80,5% del tempo totale speso online è generato dalla fruizione tramite smartphone, con quote minori per la fruizione da computer e da tablet.

Il maggiore interesse da parte delle donne e dei più giovani verso la fruizione da questo device si traduce, in ordine, nell’82% del tempo totale online per le donne e nell’85,2% del tempo totale dei 18-24enni. Sono seguiti dai 25-34enni con l’83% del tempo totale dedicato alla navigazione.

Maggiori informazioni e metodologia della rilevazione sono disponibili sul sito Audiweb, a questo link.