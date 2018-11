Si è tenuta a Milano la prima edizione del Blockchain Forum, interamente dedicato alla tecnologia blockchain e al settore fintech. Il forum è stato organizzato da Blockchain Italia e ha registrato numerose presenze e un forte interesse. Il bilancio di questo primo momento italiano completamente dedicato a blockchain e fintech è stato dunque positivo.

In più, il forum ha lasciato anche un risultato concreto. Vale a dire la creazione di Italia4blockchain, la prima associazione di categoria dedicata alla blockchain in Italia.

Ad annunciare la creazione di Italia4blockchain è stato Pietro Azzara, fondatore di Blockchain Forum Italia.

Questa associazione di categoria italiana sarà dedicata alla diffusione della tecnologia blockchain su larga scala. Essa riunirà aziende e start up con l’obiettivo di aiutare le imprese a fare sistema.

Italia4blockchain, per la diffusione della blockchain

Pietro Azzara ha presentato l’iniziativa dicendo che “La fiducia, la creatività e lo sviluppo tecnologico sono tre ingredienti indispensabili per nutrire il tessuto economico e per dare energia all’impresa. Sono ingredienti condensati nella blockchain. Volevo farla conoscere il più possibile e aprire un dibattito utile, positivo e costruttivo. Ho deciso, quindi, di organizzare il Blockchain Forum Italia e dare spazio a molteplici voci”.

“Un capitolo splendido, il primo di una lunga serie che vede come primo passo la creazione di Italia4blockchain, la prima associazione di categoria dedicata alla tecnologia blockchain in Italia. Fare sistema è fondamentale in ogni ambito, in Italia mancava un polo di aggregazione che supportasse le imprese nel loro percorso di crescita in questo ambito”.

Tra i vari relatori Giuliano Ambrosio, fondatore di Julius Design, ha affrontato il fenomeno ChatBots e l'evoluzione delle applicazioni di messaggistica istantanea. Ambrosio ha evidenziato come essi siano fondamentali per creare una community, soprattutto per lanciare progetti basati sulla blockchain, le ICO. Attraverso strategie verranno condivise le tecniche per sviluppare una ChatBots Strategy con l'obiettivo di coinvolgere e profilare le persone interessate a uno specifico tema.

Sull’argomento, Ambrosio ha dichiarato che “Il tema blockchain è davvero molto affascinante. Noto soprattutto grazie ai pagamenti tramite criptovalute, è invece un sistema che sta evolvendo in diversi settori dalla finanzia alla pubblica amministrazione e che porta con se le sue migliori qualità come la decentralizzazione, la trasparenza e la sicurezza di scambio dati”.

Maggiori informazioni su Blockchain Forum Italia sono disponibili a questo indirizzo.