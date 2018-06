IT manager e trasformazione digitale giudicati dai lavoratori

C’è forse una cesura fra lavoratori e IT manager: in molti, infatti, sono convinti che i loro responsabili abbiano perso il filo dell’evoluzione digitale che siano un po’ distanti dal corso degli eventi.

Lo afferma un’indagine di Gartner secondo il quale meno del 50% dei lavoratori (IT e non IT) ritiene che i propri IT manager siano consapevoli dei problemi relativi alla tecnologia digitale. I responsabili IT europei riscuotono però maggiore fiducia (58%) rispetto a quelli americani (41%).

L'indagine ha rivelato che è meno probabile che i millennial si rivolgano ai team di supporto informatico con mezzi convenzionali. Circa il 53% dei giovani intervistati al di fuori del reparto It ha dichiarato che uno dei primi tre modi per risolvere un problema con la tecnologia digitale sarebbe quello di cercare una risposta su Internet.

Nel complesso, i lavoratori non It hanno avuto più probabilità dei lavoratori IT di esprimere insoddisfazione per le tecnologie fornite per il loro lavoro. I lavoratori It esprimono maggiore soddisfazione per i loro dispositivi rispetto a chi lavora al di fuori dei reparti IT. Solo il 41% dei lavoratori non It si è detto molto o completamente soddisfatto dei propri dispositivi, rispetto al 59% dei lavoratori IT intervistati.

Molti reparti IT avranno più successo se saranno in grado di fornire ciò che i dipendenti dicono di avere bisogno e di fornire ispirazione per aumentare l'abilità digitale della forza lavoro.

I lavoratori IT si sentono più fiduciosi rispetto ai colleghi nell'uso della tecnologia digitale. L’analisi di Gartner dice infatti che il 32% dei lavoratori IT si caratterizza come esperto nelle tecnologie digitali che utilizza sul posto di lavoro. Solo il 7% dei lavoratori non IT si sente nella stessa condizione.

Il 67% dei lavoratori non IT ritiene che la propria organizzazione non sfrutti le proprie competenze digitali. "Le organizzazioni che cercano di maturare ed espandere il proprio ambiente di lavoro digitale scopriranno che l'espansione della capacità digitale accelererà questo processo in tutta l'organizzazione".

Circa tre lavoratori digitali su quattro sono d'accordo (48%) o sono fortemente d'accordo (24%) sul fatto che la tecnologia digitale fornita dalla loro organizzazione consente loro di svolgere il proprio lavoro e le tecnologie più utilizzate sono la messaggistica in tempo reale (58%), gli strumenti di condivisione (55%) e i social media sul luogo di lavoro (52%).

Tuttavia, esistono distinzioni significative sul posto di lavoro. I lavoratori digitali millennial infatti sono più inclini a utilizzare applicazioni e dispositivi sul posto di lavoro che non sono forniti dalla loro organizzazione, siano essi tollerati o meno. Inoltre hanno anche opinioni più forti sugli strumenti di collaborazione che scelgono per se stessi.

È più probabile che indichino che dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i social media che preferiscono per motivi di lavoro.

Rispetto al totale della forza lavoro, una percentuale maggiore di millennial considera le applicazioni che utilizza nella sua vita personale più utili di quelle che gli vengono fornite sul posto di lavoro. L’indagine ha rilevato che che il 26% dei lavoratori di età compresa tra i 18 e i 24 anni utilizza applicazioni non approvate per collaborare con altri lavoratori, rispetto a solo il 10% di quelli di età compresa tra i 55 e i 74 anni.